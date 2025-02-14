跟紅頂白！旺人聲繼續數胡！

霍宏聲今季成功上位，半季剛過已經累積27W，並且憑「祝願」勇奪香港經典一哩賽，取得在港首項重要大賽榮耀，踏入蛇年表現更加神勇，跨年連續5次賽事未斷纜，明日再有好拍檔廖康銘力撐加持，3匹本年度K布新星，「駿跑得」乘勝追擊，以及上仗已露光的「翠紅」及「星價」，誓成其力爭6連勝重要數胡籌碼。

霍宏聲今季與廖康銘合作，逐漸建立深厚默契，鎮倉寶「祝願」固然放心由騎者一手主理，然而練者為鞏固大賽兵力，衝擊4歲經典賽事系列，非單騎應戰，上賽於田草1200米一出即勝南非PP「駿跑得」也是來勢洶洶。

駿跑得鬥志昂揚

「駿跑得」一出即勝賽績亮眼，明日升班選擇跳程跑一哩，挑戰高難度，幕後自視甚高，衝擊4歲經典系列餘下兩關心意相當明顯。況且，霍宏聲與此系馬相當夾，早前就憑同主廐侶「智跑得」，取得在港第100W，今次再為「駿跑得」肩負起連捷搶分使命，鬥志毋庸置疑。

另一匹同屬初出即全面露光的「翠紅」，上場直路賽後上得亞軍，經過一場實戰經驗，進度更為理想，而這匹團體馬，當中成員正係與鎮倉寶「祝願」同幕後，延續一貫逢出必拚作風，必然力謀補中。

至於列陣尾場的「星價」，初出雖然跑包尾而回，熱身一場後上仗轉戰1200米，後上跑第4表現大躍進，今次又再轉程跑1600米，以澳洲最後一仗贏至2000米，絕非短途材料，兼得2檔之助，再加上霍宏聲近況大勇，今仗變身本錢依然雄厚。