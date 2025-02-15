大眾系出3駒！梗要留意尾場灰馬

羅富全剛周五(2月14日)迎來59歲生日，雖然剛周三佢已經贏「天威」預早慶祝生日，但贏馬當然唔嫌多，今期羅廐10駒列陣，當中「大眾」系就佔3駒，其中第3場四班1200米「大眾快駒」試閘已有走勢，另外第5場四班1200米「大眾經典」初出流鼻血，如今抖夠復出仍可兼顧。

兩駒四班質新子彈當然係爭勝分子，但講到最有睇頭，當然係第11場三班1600米嘅「大眾福星」，呢匹灰馬初出抽14檔，結果剷入一席殿軍，表現令人眼前一亮。羅富全提到「大眾福星」時就話，此駒初出前備戰進度理想，但初出抽14檔唔易發揮，而自己馬房近幾次賽日初出新馬都係抽外檔，而外檔當然係顧慮。雖然「大眾福星」上次抽14檔，但整體表現比預期好，而跑畢上仗後，梁家俊賽後匯報都認為佢可再跑更長路程，所以今仗就為佢增程，此駒步幅大，相信1600米可應付裕如。

「大眾福星」已報跑香港打吡大賽，現時正積極爭分，不過羅富全就表示，此駒來港前只跑1仗，而今場只係「大眾福星」服役生涯第3場賽事，佢仍然未成熟，仲有進步空間，希望進度理想，可為馬主爭分跑到4歲馬經典系列賽事。