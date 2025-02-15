直路先閃出再閃入　蘇倩彤累范以誠落樓！

蘇倩彤累范以誠落樓片段：

唔知大家對加拿大籍女騎師蘇倩彤(Chantal Sutherland)仲有冇印象呢，呢位喺月尾就年滿49歲嘅女將，曾於2009年來港參與國際騎師錦標賽，曾2023年5月因一次墮馬意外嚴重受受傷，被迫缺陣逾一年時間，但她經過一段長時間治療後，克服困難再次重上馬背，並獲杜拜練馬師司馬邦支持，自去年尾已於當地復出策騎。

不過，自去年12月20號上陣後，蘇倩彤出賽次數不多，尋晚佢喺美丹馬場策騎司馬邦訓練嘅Poster Paint角逐一場2000米草地賽事，沿途貼欄放頭走，但去到最後250米坐騎外閃已經令外側兩、三匹馬受到影響，然後佢嘗試修正時卻令馬兒內閃，結果阻到想走入面攞位嘅Comet Chaser，令後駒鞍上人德國騎師范以誠立即「落樓」，情況非常驚險，慶幸范以誠接受德國傳媒訪問時透露自己並無大礙並已回家休息，只係有啲瘀傷同埋眼上面縫咗5鋒，真係不幸中嘅大幸。

就今次意外，杜拜嗰邊已經就蘇倩彤策騎Poster Paint外閃影響幾匹參戰馬呢件事，罰佢不小心策騎停賽6日，而范以誠墮馬事件嘅研訊就要押後，睇吓蘇倩彤有可能面臨一段時間停賽喇。