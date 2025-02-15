【分分制勝】呂廐4歲「先」鋒　搶分跑經典盃

第7場三班1800米，「遙遙領先」上季沙田煞科戰打開勝門，成為呂健威奪冠重要功臣。踏入今季4歲持續有進，復出首仗即贏田草1400米，完成跨季孖寶，嚴格而言當時狀態未十足，初戰三班仍能取勝，潛力深不可測，其後兩戰分別角逐1400米及1600米，結果俱獲亞軍，與應屆香港經典一哩賽盟主「祝願」互有勝負，也是實力證明。「遙遙領先」剛戰角逐4歲馬條件限制賽，與同齡對手比併，因排外檔兼換了周俊樂，全程冇遮擋游走外疊，直路初段未能及早變速上前，導致被左右對手封阻去路，勒避後大勢已去，但馬兒拒絕大敗，最後幾步仍徐徐趨前，足證鬥心十足。

「遙遙領先」兩位贏馬功臣潘頓及何澤堯正值養傷，上手周俊樂又停賽，結果今仗交予艾兆禮操刀，騎者季內所勝的呂廐戰駒，「龍船快」、「哈羅威」及「開心樂園」悉數擺前建功，「遙遙領先」至今兩捷俱是守好位下取得，巧遇幾乎沒有前領馬的場合，步速必慢，換了擅長以快打慢的艾兆禮，正好大派用場。針對今次初扳1800米，賽前亦再試泥閘加強砥礪，為增程出擊做好準備，現評74分，假如順利取勝，仍可趕及挑戰下月初的香港經典盃，搶分決心必大，捧場可信。

■明治朗