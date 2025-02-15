【張基焦點】平凡騎士匆出郁手

方嘉柏剛周三沙田全泥宴連中三元，氣勢如虹，當然希望於周日沙田賽事乘勝追擊，即使只得6駒參戰，卻於第7場三班1800米雙龍出海，「平凡騎士」雖屬馬房第2選，但匆匆再出必有所圖，要吼。另外，「會長之寶」新勝猶勇，再度用黃寶妮減10磅出擊，可再下一城。「萬事靚」已反覆仄準；「鑽石星空」終於肯回師田草1200米，各有可取之處，不能忽視。

第7場三班1800米，「平凡騎士」係方嘉柏今季的打吡籌碼，前仗應勝而敗非常可惜，剛戰跑此程賽前操練有點不正常，兼且刻意留後，但此駒於愛爾蘭跑法傾向均速，落敗不足為奇，今次匆匆再出，復課所見毛色轉靚，狀態回復水準，今次檔位不差，上仗輸完或換來較佳賠率。

會長之寶可連捷

第9場三班1000米，「會長之寶」上仗擺明輕鬆彈甩對手，證明本身質素，今次再攻同程檔位依然理想，即使無廐侶「不可擋」，但同場不乏快馬，問題不大，用黃寶妮減10磅優勢明顯，可連捷。

第1場五班1600米，「萬事靚」近期表現似平平，但此駒做完喉部手術後，近3仗跑1400米刻意縮後跑，上仗末段走勢強勁，今次增程跑一哩，或許才能顯示本身真正能力，提防郁手。

第10場三班1200米，「鑽石星空」之前嘗試挑戰一哩不合腳法，狀態亦未算太好，今次終於縮回跑1200米短途，朝早亦見靚，狀態已有贏馬時水準，對手不算太強，可回復真身。