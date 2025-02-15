【進階選項】大眾福星質高進步

上周日落樓意外令4位騎師受傷，馬會立即於海外邀請多位騎師來港客串。像馬昆、杜苑欣或莫雅等當然會大受歡迎，但始終香港並無騎師經理人制度，而且競爭激烈，選配搭並非賽前一周的事，部分兩星期前、一個月、甚至對上一次賽後完便立即卜定下仗策騎權，除非你是麥道朗或莫雅級數，是練馬師主動找你策騎，否則要在短時間爭取實力坐騎恐怕亦不易。

今季多次被罰停賽的梁家俊復出，3匹羅廐「大眾」系全交其主理，尾場「大眾福星」雖然所遇對手強勁，但仍有一博價值。雖然在澳洲只1戰即勝，但姿態確實出色，再者原馬主在當地甚有江湖地位，故亦備受重視。上次初出跑1400米排大外檔，以出色走勢追入殿軍，前一名「光年魅力」再出已輕鬆補中。今仗增程跑一哩，查同母半兄Southern Moon曾在2500米維多利亞打吡得亞軍，父系Puissance de Lune亦贏至2600米，長力毋須擔心，賽前泥閘沿途過程輕鬆，論觀感比初出時更佳，質高馬有分頭勿錯過。

第2場「喜尊龍」是一匹我頗心儀的質新馬，這匹新種「比樂達」子嗣出賽兩次都有推介。同樣排6檔起步，首戰若非直路取位欠順可更近，上場出閘唔算利落，但勝在有內欄之助，對手「熾烈神駒」直路捷足先登，「喜尊龍」可以開22秒2末段狂追第2僅敗亦唔簡單，看腳法增程會更合，同日兩場四班1400米有廐侶在陣，不過1200米普遍對手較弱，3檔只要起步比上場快一點，應可輕鬆補中。