【三重彩地帶】杜苑欣穿「金」戴「銀」

第1場五班1600米，季內64匹五班頭馬，其中7駒能夠兩捷，比例偏少，今場有5駒季內贏過五班，博牠們再贏要天時地利配合，反而「小神仙」正正有班次之利。「小神仙」五班兩戰贏晒，季內7次四班賽全敗，寓賽於操減分，早前加盟丁廐熱身後落班，今場應是目標所在，往績2W從不跑P，進取一點直取單膽。

「焦點」愈跑愈進步的游廐馬。「領航傳祺」季初輕取「喜報圍家」殊不簡單，回氣後重配最合拍的潘明輝，可再展攻勢。「果然得」流鼻血復出或賺體力，跑番季初兩場入Q的水準，絕對夠爭。快馬欠奉，「冠寶駒」又有機會賺步速形勢。

第4場四班1400米，「金發銀發」上場同程1檔以為是靚檔，但賽後報告卻出現了3次「收慢」，意外多多下負兩乘多，反映這匹久沉分已悄悄回勇。同程3捷排7、8、9檔，都是在中外疊殺上，今次8檔可依樣葫蘆，杜苑欣夠硬淨應合發揮。

「鐵金剛」前次四班同程強組入位，今場對手再冇「不同世界」這等級數。「綫路神驊」季內雖未入三甲，但同程4戰都獲獎金，7歲馬仍有兩腳。「幸運福星」上場殿軍見進步，惟今場14檔要考馬昆走位。「肥仔精神」前次1400米獲殿，隔紗後轉配備再臨，小心為妙。■海東