【耀眼精選】十力中長途健將

今期有多達13匹新馬初登場，相信「激光諜影」同「顏色之皇」最惹人注目。「激光諜影」嚟香港之後潘頓就當佢好似寶咁摸到實，落足成擔心機教好呢匹BB馬，可惜騎者上個禮拜日墮馬受傷搞到要抖抖，無緣響呢匹馬嘅出道戰親身上陣。

至於「顏色之皇」埋門連贏兩課大閘，磨利先開上前線，結合外地試閘同實戰表現，估計響短期內會有頭馬見面。

除咗呢兩匹馬，筆者會特別留意伍鵬志嘅初出馬「十力」。呢匹古摩亞貨尾，出自近年頗受香港馬主歡迎嘅父系「正義」，不過個人認為呢匹馬性能似乎傾向外祖父「天文學家」，栗色配大白鼻外形，更令筆者想起同樣出自呢匹歐洲種王嘅「非常堅」。「非常堅」當年以3歲G3亞軍身份來港，當時評83分起步，首季未服水土8戰全敗，到第二季先識贏，最終在港累積6W。

「十力」唔單止外形同「非常堅」十足餅印，就連跑法都好似倒模咁倒，響外地同「非常堅」一樣慣常放頭或跟前守好位。賽前曾作3度試閘，頭兩課試太短嘅1200米跑包尾，無畀人炒雙位數馬位已算本事。埋門轉試一哩，刻意教馬留後，直路持續內閃下以次名衝線，走勢開始似樣，若能改造成功，均速轉後追，會係一匹前景唔錯嘅中長途好馬。