【分秒在握】重返1200精英級數

究竟$2,600萬是一個怎樣的概念？一場三班賽的中長途總獎金是$205萬，一場二班賽則是$312萬，換言之，打吡$2,600萬的總獎金，差不多等同10場二班及三班賽的總和，以利言之，難怪人人趨之若鶩。另一方面，每一匹馬都只能在港跑一次打吡，任你強如「步步友」又或者「時時精綵」，只要條件稍不配合，就會落敗而回，而且沒有重來的機會，亦因此，只要把握到時機，就算只贏一仗打吡，已經名利雙收，何況對手只係一眾4歲馬？

在打吡之前，會有1600米的經典一哩賽以及1800米的經典盃供磨劍，兩場總獎金同為$1,300萬亦相當吸引，尤其係頭關的1600米，因為路程不太長，因此不少短途馬夠分都會一試，當然，要成功又談何容易？

一直跑開1200米的「輝煌精英」，由於早早就突破80分，因此挑戰經典一哩賽亦不奇，馬匹前仗首次跑1400米，放到快步速下跑第5輸個多馬位；上仗跑1600米再次搶頭，結果最後200米力弱跑第10輸3位多，看來韌力不足以應付中長途，今次回師強項三班1200米，試準前速及韌力再來，一放到底又有何奇？

■長風

第10場 2輝煌精英 3鑽石星空

1駿步騰飛 12健康快車