玩笑再贏 伍鵬志：牠將是一匹十分出色的一哩佳駟！

由伍鵬志訓練的「玩笑」，今日在沙田的賽事日中勝出鄉議局盃二班1600米，這匹4歲新星將進軍3月2日（星期日）舉行的香港經典盃1800米，此外，同日雙雙取勝的「仁心星」及「遙遙領先」也會劍指這項4歲馬經典賽事系列的第2關賽事。

來港前在愛爾蘭由岳伯仁訓練的「玩笑」，曾在英國的二級賽中入位，今日負121磅上陣的「玩笑」，在艾兆禮胯下以1分33.59秒的頭馬時間在鄉議局盃掄元後，也為馬主贏得150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金。「玩笑」今日在末段力壓亞軍「勁速威龍」以短馬頭位之先奪魁，為伍鵬志勝出重要的一仗。

伍鵬志說：「今次我們確實要考驗牠，要求牠的評分能進一步攀升，亦希望見到牠是匹具實力的第二班賽駒。下仗牠將角逐香港經典盃，途程比今仗再長200米，因此屆時牠或會以留得更為後的戰術應對。」

「牠將會是一匹十分出色的一哩佳駟。4歲馬經典賽事系列的比賽，往往在偏慢步速下進行，上仗在香港經典一哩賽中牠便遇上不合發揮的形勢 (跑第14名)，希望在香港經典盃中牠可以抽得較佳檔位以及能遇到較為適合牠發揮的賽事形勢。」伍鵬志續說。

艾兆禮相信，今仗賽前評84分的「玩笑」可以在3月2日的香港經典盃中應付到增程角逐1800米的挑戰，而且如果能留得更好的話，則於3月23日舉行的寶馬香港打吡大賽2000米中，馬兒也必屬爭勝要角。

這位意大利好手說：「牠在歐洲的戰績相當出色，只要你抹去上仗在香港經典一哩賽的敗績，牠必是今日的主要爭勝分子，而上仗牠的落敗實屬情有可原。」

「今日我們的檔位 (10檔)未盡理想，我們須留後競跑，並以日後的1800米甚至更長途程為目標，在末段全力施為，希望牠能以勁勢衝刺。暫時不少同齡賽駒在較長途程上能否適應均成疑問，我認為『玩笑』只要更為放鬆，牠很有機會應付更長途程，牠是一匹具上佳質素的好馬，今日能取勝絕不令人意外。」艾兆禮續說。

另一方面，方嘉柏旗下的「仁心星」勝出尾場的第三班1600米後，亦大為增加其入選香港經典盃的機會。

今仗之前評69分的「仁心星」將報名角逐該項4歲馬經典賽事系列的第2關賽事。

方嘉柏說：「『仁心星』忠心準繩，亦具甚佳質素，馬兒只會愈跑愈好。牠將可適應更長的途程，相信牠在港前景秀麗，可以肯定是一匹能扶搖直上的馬，牠衝線時走勢強勁，證明牠必可應付更長途程，我們都對牠抱有期待。」

另一方面，呂健威麾下的「遙遙領先」在艾兆禮胯下第三班1800米以短距離之先擊敗「平凡騎士」後，也增加了牠進軍寶馬香港打吡大賽的機會。

呂健威說：「『遙遙領先』演出穩定，在賽事中勇往直前，我會盡量安排牠出戰香港經典盃及打吡大賽，但牠目前的評分仍稍為偏低。」

今日在港客串的杜苑欣及馬昆雙雙能取得頭馬，當中杜苑欣夥拍丁冠豪馬房的「發財秘笈」報捷，而馬昆則憑呂健威馬房的「笑傲江湖」贏馬。