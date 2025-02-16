【賽後報告】米奇倒灶　氣管有好多血

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，蔡明紹報告，「小神仙」陣上走勢欠佳及發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：賽後，梁家俊報告，坐騎「大眾快駒」在領放下搶口，陣上發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：賽後，艾兆禮表示，他擔心「金鑽八十」或有不妥，遂在直路彎收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。被查詢有關他在直路上「豐辰」騎法時，董明朗表示，坐騎在直路上受催策之際反應僅屬一般，因此他於趨近200米處時在一段途程上未有全力催策坐騎。他說，坐騎於末段在「超風速」與「人和家盛」之間受困而未能望空，導致他未能全力催策坐騎至終點。小組告誡董明朗，只要情況許可，他必須全力催策坐騎以確保坐騎取得最佳名次。

第6場：「獎星」自450米處起嚴重受困而未能望空直至接近200米處。賽後，董明朗表示，他選擇讓「摩界」上前，其後坐騎在未能超越內側馬匹之際須在沒有遮擋下走大外疊。他又說，坐騎於跑過終點後發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「馬特峰」於起步點被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，蔡明紹表示，他賽前並無打算讓坐騎領放，但當居坐騎外側的數駒未能超越坐騎時，他被迫讓坐騎領放。他又說，坐騎居此位置不合發揮，直路上在催策下墮退。

被查詢有關他於對面直路上「國大合」的騎法，以及他將坐騎移離內欄的原因時，巴度表示，他於早段催策坐騎，其後坐騎未能佔取較前位置。他說，當賽事早段步速較標準時間為快時，他不願讓坐騎繼續走內欄，因為他覺得領先馬匹或會墮退，因此他選擇將坐騎移出第3疊跟隨「客家之光」。他又說，此舉也因為坐騎曾自馬群後列提早發力下表現良佳。他進一步表示，他自800米處起將「國大合」移至「客家之光」外側，坐騎於該處在「摩界」之後開始上前，但在直路上對催策毫無反應。小組考慮了他的解釋後，認為巴度在此情況下採取的策略屬合理。練馬師廖康銘確認所發出的指示，並表示對巴度的騎法感到滿意。

第8場：被查詢有關「玩笑」的進步表現時，練馬師伍鵬志表示，此駒上仗於中段被帶出較外疊及沒有遮擋而不利發揮。他說，此駒是日於早段及中段能夠在「駿跑得」之後取得遮擋，較合發揮，這是此駒在直路上能夠以勁勢上前的主因。「米奇」氣管內有很多血。

第9場：「會長之寶」沿途外閃。「燭光晚餐」跑離500米處受催策時內閃，向內斜跑數疊，難以被力策至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「燭光晚餐」的走勢難以接受。「燭光晚餐」必須在直路試閘中受力策至終點及格後，才可再次出賽。

第10場：「三強」入閘後煩躁不安，頭部撞到閘廂前門，頭項部位因而割傷。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。

第11場：艾道拿（「有目共賞」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於趨近400米處時容許坐騎在受催策下向外斜跑，「有目共賞」因而兩度與「不同世界」互相大力觸碰，並將該駒帶離應有的跑線。小組判罰艾道拿於3月5日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾道拿的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

小組考慮了練馬師羅富全基於「大眾福星」未獲公平出閘而宣佈此駒為未出賽馬匹的申請。小組聽取了司閘員施百厲、梁家俊及羅富全的證供後，發現此駒於開閘時在由閘廂助理員協助之際以後足豎立。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。「大眾福星」必須試閘及格後，才可再次出賽。