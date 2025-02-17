轉場跑少100米冇問題　桀驁之戀衞冕酋長錦標

桀驁之戀再贏酋長錦標片段：

原定啱啱禮拜六喺卡塔爾多哈雷恩馬場舉行嘅2400米三級賽酋長錦標，由於當晚跑完頭場後再次發生墮馬意外，騎師及當地馬會鑑於跑道安全狀況，決定取消當晚其餘賽事，包括酋長錦標，押後於尋晚上演，兼且移師Al Uqda馬場舉行，而酋長錦標亦由原定嘅2400米變成2300米。即使遲咗1日兼轉場又跑少100米，但對力爭衞冕嘅高多芬長途佳駟「桀驁之戀」(Rebel's Romance)嚟講，未有構成太大考驗，結果喺布宜學胯下輕鬆再贏一屆，以一馬位之先擊敗莫艾誠策騎嘅「勇狐隊」(The Foxes)，今年復出首仗即贏，證明呢匹7歲馬依然極具戰鬥力。

今屆酋長錦標有8駒角逐，「桀驁之戀」自然成為焦點，此駒沿途擺前走，入直路後反應凌厲，輕鬆將一眾對手擊敗，賽後布宜學大讚此駒係一生難得一遇嘅良駒，即使已屆7歲依然表現出色，即使馬匹並不太喜歡馬場跑道狀況，仍能克服難度建功，盡顯級數。「桀驁之戀」下仗將會遠征杜拜，角逐2400米G1司馬經典賽，睇吓佢係咪好似舊年一樣，先喺卡塔爾建功，然後贏埋杜拜啦。