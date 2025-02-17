【賽馬以外】練馬師陣營冇咗佢　係有啲可惜

早排馬會公布下季又有新練馬師來港開倉，就係嚟自南非嘅桂福特，計埋近幾年嘅廖康銘、黎昭昇，同埋升正嘅巫偉傑及伍鵬志，真係幾多新面孔。不過，其實都正常，事關目前香港只得22位練馬師，相比十幾廿年前有24、5個馬房，的確有分別，況且就算加入桂福特，嚟緊下一季如無意外又多一位倉主退休，就係去年12月初滿咗66歲嘅容天鵬。咁嚟緊幾個月仲會唔會搵副練升正，仲係未知之數。只係對筆者嚟講，練馬師陣營冇咗鵬哥，真係有啲可惜嘅。

對筆者或唔少馬迷嚟講，其中一個對容天鵬最深嘅印象，就係佢擔任蔡約翰馬房副練多年，因為佢喺由蔡神仙開倉時已經做副練，直到自己升正。練馬成績方面，平平穩穩呢4個字係最佳形容，最多嗰季試過贏39W，最少超過20場頭馬。至於訓練過嘅良駒？灰色巨獸「平湖之星」都算係代表作啩，累積5W兼多次喺分級賽跑近嘛。其餘高班良駒真係唔算太多。不過，最近呢幾年，容天鵬其實多咗個稱號，就係容大夫，因為佢真係令唔少傷患馬重拾第二春，唔止可以繼續上陣，仲交出頭馬，單係呢份心機，以目前香港馬圈嘅環境嚟講，的確難得，就好似十幾件前嘅吳定強吳大夫一樣。可惜就算馬會將退休年齡延遲至66歲，鵬哥應該都係練埋今季就完，冇咗一位處理傷患馬咁出色嘅倉主，對香港馬圈嚟講，點會唔可惜。

訓練一匹本身極具天賦嘅賽駒，對練馬師嚟講，係夢寐以求嘅事，唔係話練呢類質高馬無難度，只係筆者經常聽啲練馬師講佢哋啲鎮倉寶時，通常形容呢類馬匹聰明、學習能力強，比較易訓練，當然要部署跑大賽，面對嘅壓力又係另一回事嘅，強強對決點先可以贏，係一門學問。反觀訓練一匹健康有問題嘅賽駒，筆者唔敢講係練馬師嘅噩夢，但當中要花嘅心血有幾多，只要湊過病緊嘅小朋友嘅人，應該都好清楚。先唔好講操練，要點配合獸醫團隊、食料安排要唔要改變，治療期間要配合啲咩訓練等等，就要花唔少心機。然後到馬匹逐漸康復後，要點樣先可以避免再受傷，再部署如何令一匹傷患馬爭勝，當中嘅學問，唔會畀訓練一匹馬王低，筆者曾經過退咗休嘅練馬師何良講過，有時憑贏一匹五班馬嘅喜悅，隨時大過贏大賽，因為付出嘅心血終於有回報，係特別令人回味嘅。

容天鵬因為自己健康問題，由上季中後期至今季初，一直都無露面，直到早幾個月健康漸漸回復，可以喺賽日督師，馬房成績亦漸回穩。睇番容廐啲頭馬，由尋日嘅「嘉應勇士」到今季均有2W嘅「逆市奇爸」、「飛輪步」，都係健康有過挫折嘅賽駒，一樣可以喺容大夫下交出成績，如果下季冇咗佢，咁啲願意畀時間愛駒慢慢走出傷患陰影嘅馬主，仲有咩選擇呢？

■山無陵