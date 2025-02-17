劉栢輝：如果浪漫勇士識跑泥地　對手好難贏佢

馬主劉栢輝名下的「浪漫勇士」，將於星期六(2月22日)在沙特阿拉伯出爭一級賽沙特盃 1800米泥地，力求再創高峰，劉栢輝對馬兒的質素及適應能力信心滿滿，希望屆時能再一次揚威中東，實現夢想。

「浪漫勇士」現為世界贏得最多獎金賽駒，今次在維雅德的安都拉茲馬場出爭全球獎金最高、總獎金達2000萬美元的沙特盃，會是馬兒出道以來最大的挑戰，因牠將首次在泥地賽道競逐，並與來自日本、美國、沙特阿拉伯及南美的一眾出色泥地好手同場較量。

劉栢輝說：「我感到雀躍，始終這是全球獎金最高的賽事，匯聚多匹當今馬壇的優秀泥地好手，我很高興看到『浪漫勇士』能與牠們一決高下，牠到時的表現會是如何，對此我抱有期待，而我將於星期三(2月19日)啟程前往沙特阿拉伯。」

「『浪漫勇士』跑1600米及2000米途程均見出色，因此我認為牠具備速度及氣量角逐1800米途程，現時每日我都與練馬師沈集成通電話，聽取他對馬兒狀態的匯報，而他表示馬兒現時身心均非常愉快。」劉栢輝續說。

全球馬壇王者「浪漫勇士」在2021年香港國際馬匹拍賣會上由劉栢輝以480萬港元投得，至今馬兒已在香港、日本、澳洲及阿聯酋合共贏得10場一級賽頭馬，為一向進取的馬主劉栢輝帶來了卓越的養馬成就。

劉栢輝說：「如果泥地適合牠發揮的話，我認為牠的級數絕不比其他對手遜色，我的預測是倘若泥地不合其腳法，或者牠會以第4、5又或者以中間位置過終點，但如果牠跑泥地的實力可以媲美草地的話，我相信牠將會很難被擊敗。」

在愛爾蘭出生的「浪漫勇士」出自父系「歡呼喝采」，是目前唯一能3勝浪琴香港盃的佳駟 (2022、2023及2024年)，此外，牠也曾於2022年、2023及2024年3勝女皇盃2000米。

現時7歲的「浪漫勇士」先後在澳洲、日本及杜拜3勝一級賽，包括2023年在一級賽覺士盾 2040米中奪魁、2024年揚威一級賽安田紀念賽1600米、以及上月在一級賽傑貝哈特錦標 1800米中報捷。

這個週末「浪漫勇士」將作其出道以來的第24次上陣，並將首次角逐泥地賽事，今次的主要對手包括2024年一級賽肯塔基打吡大賽2000米泥地及一級賽育馬者盃經典大賽2000米泥地季軍「青春永駐」。

有機會角逐今屆沙特盃的賽駒，包括2023年一級賽杜拜世界盃2000米的冠軍「盈寶奇嶽」、「盈寶威神」、Ramjet、「送達駒」、「好精力」以及被譽為南美最佳泥地馬的「特別密碼」，與此同時，練馬師司馬邦亦打算讓2025年一級賽麥通挑戰賽1900米泥地盟主「星大道」出爭沙特盃，而「沙特堅堡」、「實現訴求」、「衝擊我心」、「求卓進」、「精銳總部」及「活頓太陽」也有機會加入戰團。

現時累積總獎金已達1.79億港元紀錄新高的「浪漫勇士」，於跑畢沙特盃一役後將回師杜拜，到時預料將重返草地賽道上陣。

劉栢輝說：「我認為馬兒下仗很大機會角逐杜拜草地大賽1800米一級賽(4月5日) ，除非牠能以輕鬆的姿態勝出沙特盃，否則我們將不大可能會出爭泥地的杜拜世界盃。」

劉栢輝多年來對賽馬熱誠投入，他曾擁有「家品大王」、「家品皇者」、「浪漫鐵人」、「浪漫梟雄」及陪同「浪漫勇士」遠征的「浪漫風采」，目前劉栢輝名下的現役賽駒也包括「浪漫戰神」。

劉栢輝說：「以健康態況而言，我認為『浪漫勇士』比征戰澳洲及日本時更好，馬兒鬥心濃烈，時刻均具競爭力，牠實在是一匹相當出色的良駒。」