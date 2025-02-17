今期三T六寶各有200萬！

今次周三跑9場谷草夜賽，三T及六寶獎預計10元一注獨中各可獲得200萬元。留意剛周日來港客串的馬昆與杜苑欣俱有馬贏，此對夫妻檔跑完周三谷戰便離港，但今次有奧爾民及金誠剛加入展開客串。三T頭關「同滿滿」及尾關「美麗緣分」新勝猶勇，機會秤先。

三T編在第5場至第7場，首關第5場可以用伍廐「同滿滿」做膽，上仗於同程取得第2W，狀態正銳，今次升上四班雖然對手增強不少，但勝在排5檔及負116磅甚輕，用潘明輝發揮亦信得過，機會秤先。

三T次關第6場伍鵬志派「逐步贏」及「手到再來」出擊，計近況先取「逐步贏」，不過現時以31W居榜首的希斯，同樣雙龍出海，所派「久久為尊」上仗初跑谷草即贏1800米，今再戰勝途亦令人信任，做馬膽更穩。配腳要留意賀廐「清雲龍駒」，配馬昆初出排1檔，隨時有驚喜。

三T尾關第7場羅廐「美麗緣分」近4仗獲3冠1亞，大熟大勇，再攻首本路程谷草1200米，仍居三班未見阻力，捧得過。

若博200萬元六寶獎，首關第4場希廐「青春力量」排3檔易跟易衝，要吼實。尾段場次則要提防廖廐馬出擊。第8場「椒椒醒」排1檔形勢大好，與巴度亦合拍。第9場「新意馬」近兩仗田草及泥戰獲1季1殿，進度良好，今次加綁脷帶兼回配停賽復出的希威森，本身跑法主動，擺前走亦有着數。同場希廐新勝馬「太陽勇士」排6檔可擺前走，也要重視。