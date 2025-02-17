馬會搵4騎師戥腳　安仔企都冇埞企？

最近獲得希斯支持，將於周日夥拍「嘉應高昇」出戰女皇銀禧紀念盃的田泰安，陣上演出也充滿幹勁，雖然剛周日未有馬贏，但之前兩期俱起孖而回，今次谷戰又有多匹勇銳坐騎，其中就有班利分子「勝神威」，以及今季在其胯下贏過兩次的「逐步贏」等，相信安仔有力起孖甚至連場數胡，隨時勝出「騎師王」，當然也可以追買此子坐騎獨贏過關！

第1場五班1200米，「勝神威」前季4歲出道很快交出成績，於黎廐跑同程取得3W相當威！更曾經征服三班，但之後進度轉平平，上季初轉自伍廐後也只近未勝，今季更轉投到蘇偉賢馬房重新起步，10月復出跑四班同程只輸3個半馬位，然後減夠分落五班即重拾優勢。

不過馬房卻在此時改變部署，安排此駒先跑3場田草，找來在港客串的麥道朗兩度執韁，以及馬房愛將董明朗出擊，可惜只近未勝。直至今次終於返回唯一贏馬路程，埋門於從化試草閘磨利，安仔有運接手此匹機會馬，必搏甩髀！

第6場三班1800米，伍廐「逐步贏」今季兩次贏馬俱配田泰安，人馬相當合拍，留意先贏四班谷草1650米，其後再贏三班1800米，追勢俱勇。伍廐馬向來襟跑，上仗轉戰泥地也有不俗追勢，加上今賽前北上試草閘追回第2名，證明現時狀態仍勇，今次田泰安重新接手之餘，返勝途也可跑高一線，有權摘下今季第3場頭馬。

田泰安上周三亦與希斯攜手贏「隼閣」，旺門騎練鬥志如虹，今回接手第9場三班1650米的「太陽勇士」，必打醒十二分精神。此匹希廐馬上仗在潘頓胯下搶出放到，摘下今季第2W，同場安仔策騎的「時時精準」則只屈居亞軍。潘頓養傷下，安仔接手「太陽勇士」肩負添功任務，埋門快試兩課俱見親力親為，誠意十足。加上馬匹近4仗獲2冠1亞1季全上名，大熟分子夠忠心，除了捧獨贏，也可以做三重彩馬膽。