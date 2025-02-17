馬會樂見莫雅與全球匯合彩池合作

香港賽馬會表示，樂見4屆浪琴全球最佳騎師獎得主莫雅與全球匯合彩池成為合作夥伴，將擔任2025年全球匯合彩池賽期的品牌大使。

全球匯合彩池由香港賽馬會主導，是現今全球規模最大的國際性賽馬匯合彩池，將與莫雅合作在全球匯合彩池賽日前提供分析及定期博客文章；莫雅則會參與相關的宣傳及推廣活動。

現年41歲的莫雅是全球最傑出騎師之一，現任岳伯仁馬房的主帥。他曾在多個主要賽馬地區勝出一級賽，包括香港、英國、愛爾蘭、日本、法國、澳洲、杜拜、德國及美國等。

曾3度榮膺英國冠軍騎師（2006、2008及2009年）的莫雅說：「過去數年，全球匯合彩池對賽馬業整體而言實屬非常重要的新發展。今次有機會擔任這個品牌的大使，我感到十分高興。」

「香港賽馬會為此項發展不吝投入人力物力，實在令人欣喜。我一向認為香港賽馬的營運模式值得其他賽馬地區借鏡，而全球匯合彩池也有助賽馬業以此為楷模在全球舞台上進一步發展，並讓來自全球各地的馬迷有機會投入這些龐大的彩池，誠屬美事。」

「各地馬壇必須展開協作，朝同一方向進發。倘若我們同聲相應，一同嘗試實現相同目標，當可促進整個賽馬業的蓬勃發展。全球匯合彩池在當中佔有重要的角色，我十分期待參與其中。」

莫雅獲委任的消息正好為本週末（2月22日星期六及2月23日星期日）的連場全球匯合彩池賽事匯聚更多目光，包括未來錦標賽馬日及沙特盃賽馬日賽事及香港兩項一級賽。

未來錦標（1400米一級賽）將於本週六在考菲爾德馬場舉行，是澳洲歷史最悠久的賽事之一。

澳洲未來錦標賽馬日結束後，同日晚上中東沙特阿拉伯將上演泥地賽沙特盃（1800米一級賽）。該賽為現時全球獎金最高的賽馬賽事，總獎金高達2000萬美元，現今世界馬王級賽駒「浪漫勇士」將會亮相該賽，是出道以來首次角逐泥地賽事。

接著於本週日，沙田將舉行香港速度系列次關女皇銀禧紀念盃1400米一級賽。成功勝出該系列全數三關賽事的馬匹，將會為馬主帶來500萬港元的特別獎金。現時沙田草地1200米場地時間紀錄（1分07.20秒）保持者「嘉應高昇」將亮相女皇銀禧紀念盃，力爭一級賽3連勝。

香港三冠大賽次關花旗銀行香港金盃2000米一級賽也將於同日在沙田上演。「遨遊氣泡」上月揚威該系列賽事首關董事盃1600米一級賽，將力圖在次關再下一城，冀能繼一代馬王「翠河」（1993/1994年度馬季）之後成為本港第2匹三冠馬王。上述兩項大賽的總獎金均高達1300萬港元。

香港三冠大賽壓軸大戰是渣打冠軍暨遮打盃2400米一級賽，該賽屬全球匯合彩池賽事。此外，3月也將舉行多個全球匯合彩池賽馬日，分別是3月8日的紐西蘭打吡賽馬日、肯德百里錦標賽馬日及新市場讓賽賽馬日，以及3月29日的鄧格錦標賽馬日、澳洲盃賽馬日及南非打吡賽馬日。

香港賽馬會行政總裁應家柏表示：「莫雅多年來在世界馬壇上穩居頂峰之位，享譽國際、備受推崇，能邀得這位世界級騎師擔任全球匯合彩池的大使，實在是再適合不過。」

「莫雅不單是一位世界級騎師，也極具才智，同時對賽馬及賽馬的未來發展充滿熱忱，深明全球匯合彩池將惠及世界各地的賽馬業，因此確是全球匯合彩池大使的最佳人選。」

「作為4屆浪琴全球最佳騎師獎得主，莫雅迄今在世界不同賽馬地區所取得的卓越成就已充分印證了他的專業水準，而他深信全球匯合彩池有利於全球賽馬，更是與我們的願景不謀而合。」

「有賴於全球匯合彩池，我們於2024年錄得佳績，並將於2025年安排更多全球匯合彩池賽馬日、賽事及一日多地賽馬日，繼續致力推動全球匯合彩池的發展。早前紐西蘭首次在當地舉辦全球匯合彩池賽事，而2025年香港全部12項一級賽均會列入全球匯合彩池的賽期表之內。」

全球匯合彩池旨在推廣世界頂尖賽馬賽事，接受全球各地的投注以建立最龐大豐厚的同中同分彩池，從而提高彩池的穩定性並減少波動。此外，全球匯合彩池也為各權利持有人、馬場及賽馬地區等主要持分者帶來更多收入。