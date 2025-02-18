拍賣馬試跑有新猷　方便馬主近距離揀蟀

國際馬匹拍賣及馬主事務支援執行經理羅子達今早向一眾傳媒介紹今屆的拍賣馬。

2025年香港國際馬匹拍賣會將於今年3月7號晚上於沙田馬場亮相圈舉行，今年馬會暫時為一眾買家挑選21匹ISG來港，分別來自澳洲、新西蘭、法國、英國及愛爾蘭等地，希望為合資格的顧客提供適合香港競賽環境嘅質新賽駒。

馬會今日刻意安排傳媒入馬房採訪，並由國際馬匹拍賣及馬主事務支援執行經理羅子達先生介紹最新一匹拍賣馬，他透露今次從世界不同各地的拍賣會物色具質素的週歲馬來港，經過初步訓練後，挑選脾性乖巧及合適香港賽事模式的賽駒，至於在價錢上，馬會並不會刻意購入身價高昂之輩，今次的ISG亦有不少拍賣價較為相宜，希望為不同馬主提供更多及更合理選擇。而在今屆拍賣會中，成本價最高為父線出自「信可成真」的Lot 5，達6,073,000港元，另有3駒屬「遙遠星空」子嗣，分別為Lot 3、Lot 6及Lot 18。

以往於香港國際馬匹拍賣會舉行前的星期六，都會在沙田馬場安排馬匹試跑示範，讓練馬師及一眾買家觀察拍賣馬的跑姿。不過，以往在馬匹試跑示範完成後，馬會讓一眾買家前往馬房再視察ISG，今年於3月1號舉行的馬匹試跑示範則有新猷，就係當21匹ISG完成試跑後，就會讓此批拍賣馬於沙田馬場亮相圈分3批行圈亮相，讓馬主可以近距離馬匹神態、動作。對於今次改動，羅子達表示希望為買家提供更舒適的環境觀察馬匹，因為近年若安排在馬房內讓馬主觀察馬匹，環境較為擠迫兼有一定危險性，今次安排則希望為買家帶來更好體驗。