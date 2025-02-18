新倉主游達榮剛戰沙田日賽食白果，2月連勝紀錄斷纜，周三晚回師跑馬地夜賽，練者今季谷草成績優異，已經累積9W，踏入2025年4次谷草賽事更加次次有馬贏，今戰派遣「運來伍寶」與「盈益善」兩匹實力分子力爭連捷，有望延續谷戰連勝強勢。

游達榮周三晚參戰馬之中，「運來伍寶」與「盈益善」同屬今年夜賽贏馬功臣。當中第6場「盈益善」屬練者招牌馬之一，今季開倉加盟以來，至今6戰2冠1亞2季，最差一仗亦跑第5，換句話說場場有獎金，田谷兩條草地跑道俱擅長，今次出戰的谷中1800米更屬強項，至今兩戰未逢敗績，上場布文接手於四班克服135磅兼檔劣不利因素贏馬，姿態點到即止。

由於「盈益善」今次升班大幅減磅，布文縱非停賽亦無法效力，改由希威森執韁，恃其輕磅再攻強項，當打北半球馬一旦適應水土，依然升勢未止，力足挑戰同場任何強手。

運來伍寶強配爭連捷

第3場「運來伍寶」潘明輝接手連跑3場谷草1200米，取得2冠1季，然而贏馬拍檔今戰卻為羅富全馬房「幸運旅程」效力，「運來伍寶」打王牌再攻強項，練者部署亦不會留以有待，找來級數更強的馬昆壓陣，連捷機會也是不容忽視。