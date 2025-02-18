【分分制勝】谷B五班1200　贏馬「有」特色

「有你有我」早前由見習學員李諾宸試從化閘，一放而回。

跑馬地B欄C彎跑道，五班1200米近年有個特色，就是大利內檔馬，雖則季內唯一同欄同班同程賽事由7檔「木火龍駒」建功，但跑獲亞、季、殿軍分別是排2至4檔的「電子精彩」、「朗日雪峰」及「焦點」，而「木火龍駒」能夠克服劣勢突圍，最主要是牠一早擺前走，佔了先機；至於對上11場同欄五班1200米賽事，所勝馬匹悉數排1至5檔，內疊優勢非常明顯。

第1場五班1200米，1檔「東方寶寶」、2檔「俏郎中」、3檔「精英至尊」及4檔「有你有我」均具能力，估計頭馬必在其中，甚至有可能包辦三重彩或四重彩，不妨秤先。當中艾道拿坐騎「有你有我」勝在跑法較主動，可望先聲奪人。

「有你有我」上季加盟廖廐，苦戰至季尾終於有料到，在谷草1200米後上入圍，嶄露頭角。踏入今季更進一步，開鑼日跑田草1200米，走位3 2 1打開勝門，原來前置威力更勁。勝後經過一輪反覆，前仗改攻谷草1000米，靠放入Q，狀態又現起色。上場回師勝途田草1200米落敗，賽後艾道拿指出馬兒未能主宰步速，加上當時早段形勢太急勁，跟前失利情有可原。

值得留意的是，「有你有我」季內復出立即取勝，而前仗奪亞一役，賽前曾抖了超過1個月，其餘相隔較短時間再跑，成績明顯較差，似乎本身需要充分休息儲存能量，方可交出最高威力。今次相隔45天始再登場，正符合搏殺模式。早前由見習學員李諾宸試從化閘，成功搶出領放，去到最後200米騎者輕輕推送，「有你有我」愈走愈興奮，結果一放而回，反應凌厲，十分好感，狀態又迅速冒升。今場快放之馬不多，結合本身排4檔起步，預計可以輕鬆主宰步速，𢭃到最後直路再發力，不難由頭帶到尾。

■明治朗