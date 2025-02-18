講埋戰略你知！希斯要太陽勇士提早捧百萬挑戰盃！

希斯正積極為「嘉應高昇」備戰，此駒周日出戰1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，在此之前，他希望「太陽勇士」能夠在周三有好表現，鞏固此駒在百萬挑戰盃的榜首地位。

「太陽勇士」今仗出戰第9場三班1650米，此駒暫時以46分於百萬挑戰盃位列榜首，領先42分的次席「我做到」及第3位40分的連連幸運。

希斯說︰「『太陽勇士』正處勇態，倘若牠今仗報捷的話便可奠定勝局，我們希望能如願以償。牠是一匹拚勁十足的賽駒，留放皆宜，但如果將留得太後的話，牠便會搶口，影響爭勝機會。馬兒今仗再次抽得好檔，早段或可進佔前三位，如果沒有對手帶頭，牠便會上前領放，否則將會跟隨領放馬。」

同晚第8場三班1200米，班德禮策騎的「競駿非凡」將與「連連幸運」較量，班德禮認為坐騎的有利檔位將有助取得突破。班德禮說：「『競駿非凡』上兩仗均交出良好表現，雖然牠自不利檔位出閘，我們只能接受排檔結果，留後競跑，馬兒在直路上實在追前甚多。今仗抽得2檔，我希望陣上取位能較為順利，讓牠可多留一點氣力，在末段交出最佳表現。」

此外，希斯周日將派出「嘉應高昇」角逐女皇銀禧紀念盃，他深信該駒首次挑戰1400米將能應付。希斯說：「牠狀態勇銳，試閘表現也出色，田泰安對牠十分滿意。牠已運返香港，明天會稍作大步幅的操練。我很期待牠的首場1400米賽事，如果馬兒能放鬆來跑，我認為牠的衝刺力會更佳，我預期牠能做到這點，我覺得馬兒會喜歡跑1400米。」