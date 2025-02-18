買手靳能：浪漫勇士擁有泥地佳駟特質

憑藉馬主劉栢輝的信念，安排香港馬王「浪漫勇士」開中東遠征之旅，此駒將於2月22日星期六(香港時間周日2月23日凌晨)出爭總獎金高達2,000萬美元的1800米泥地一級賽沙特盃。問題是，「浪漫勇士」能否在泥地上一展實力？

劉栢輝憑藉勇於嘗試的精神，放膽讓「浪漫勇士」作不同嘗試，先後遠征攻下覺士盾及安田紀念賽，之後更於杜拜角逐傑貝哈特錦標，刷新美丹1800米草地賽的場地時間紀錄兼大勝而回。

然而，這匹歷來全球贏得最多獎金的賽駒，今次轉戰泥地賽場，挑戰全球獎金最高的賽事沙特盃。沈集成指馬兒或可交出優異表現，但也有可能應付不來，而麥道朗得出的結論是：「我頗有信心馬兒將能應付。」

殿堂級愛爾蘭騎師靳能曾先後策騎草地賽駒「巨人長堤」及「鄉村情郎」出爭泥地大賽，兩次均僅以短距離見負，他於2019年為香港賽馬會購入「浪漫勇士」，由他來評估此駒今次從草地轉戰泥地的表現自然最適合不過。

靳能說：「一匹好的泥地賽駒定必具備上乘速度及勇氣，而『浪漫勇士』出閘迅速，並擁有非比尋常的爭勝心。馬兒曾先後勝出那麼多大賽，足見牠自信心很強，而牠的騎師也同樣信心十足，所以這是一對出色的人馬組合。」

靳能曾在寬闊的維雅德馬場泥地賽道上出賽，他認為該賽道較其他泥地賽道更為適合草地賽駒作賽。靳能說：「在美國或杜拜，倘若你的坐騎漏閘，通常便會遇上一團團的泥頭，但在沙特阿拉伯，情況不會那麼惡劣。如果有一條泥地賽道可望讓『浪漫勇士』有出色發揮，那很可能便是這裡。今次是重大的新挑戰，但牠已帶領團隊在全球征戰並取得佳績，若他今仗未能交出水準，我反而會感到意外。」

「浪漫勇士」是陣中國際評分最高的一駒，但此評分是建基於馬兒在草地上的戰績。 而牠雖然在沙田泥地跑道晨操時表現悅目，但練馬師沈集成說：「試閘畢竟只是試閘，而比賽就是比賽」。

歷來從未有過賽駒初試泥地賽即成功捧走沙特盃，但跑草地成績出色的「萬勝飛」及「本初之海」均曾勝出此賽。同時，多匹美國頂尖泥地賽駒今年將缺陣沙特盃，但日本將再次派出強勁陣容參賽，並由愈跑愈進步的高班馬「青春永駐」領軍。

「浪漫勇士」能否在泥地上一展實力？本周六，各參賽馬在維雅德馬場的泛光燈照射下進行不到兩分鐘的比拚後，答案自有分曉。在此之前，世界各地的馬迷大概將會繼續就此爭論不休。然而，對於劉栢輝臉帶笑自豪地說出的信念：「一生一次，應該一試」，相信全球馬迷會也不會有異議。