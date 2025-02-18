天王級待遇！澳洲星級物理治療師服待浪漫勇士！

「浪漫勇士」將於周六在沙特阿拉伯角逐總獎金高達2,000萬美元(約1.55億港元)的1800米泥地一級賽沙特盃，力爭寫下歷史新一頁。

「浪漫勇士」曾在香港、澳洲、日本及杜拜上陣共23次，深受全球馬迷愛戴，馬兒今仗出爭沙特盃，將是出道以來在第5個賽馬地區上陣，爭取第19勝及第11項一級賽殊榮。沈集成說︰「馬兒狀況很好，整個團隊也竭盡所能，為了馬兒、香港及香港賽馬會，我們都在這裏為大家傾盡全力。從杜拜到這裏的旅程不長，所以馬兒一切安好，牠擁有不少遠征經驗，因此已經習慣了。」

沈集成曾跟隨前香港冠軍練馬師愛倫學藝，今次再度邀請來自澳洲的著名馬匹物理治療師 Tom Simpson協助，確保備戰工作萬無一失。沈集成說：「這裏設施完善，工作人員都樂於協助我們。我安排了馬兒的物理治療師Tom來到這裏，為『浪漫勇士』進行護理，盡力讓馬兒狀態提升至最佳水平。」

沈集成曾擔任愛倫的助理練馬師，曾為該練馬大師率領「靚蝦王」、「奔騰」及「原居民」等名駒遠征，而「浪漫勇士」現時每早在寒冷天氣下由策騎員劉家泰出操，沈集成非常滿意他對「浪漫勇士」的報告。

沈集成說：「劉家泰負責策騎馬兒進行晨操，他向我作出的所有報告都頗正面。他說馬兒表現良佳，狀態愈來愈好，比牠勝出傑貝哈特錦標時更好。牠是一匹十分容易訓練的賽駒，馬房內只有『浪漫風采』及『浪漫勇士』兩駒，牠們都輕鬆愉快，也易於照料。」

同屬馬主劉栢輝名下的退役馬「浪漫風采」曾陪伴「浪漫勇士」遠征澳洲及日本，現在更來到中東。沈集成說：「『浪漫風采』能夠隨行真是太好了，牠每次出來都會回頭找尋『浪漫勇士』的身影，牠們會彼此尋找對方，像是情侶或兄弟一樣！」

「浪漫勇士」目前一直在適應安都拉茲馬場的泥地跑道，沈集成上周安排「浪漫勇士」彈閘，對馬兒的表現感到滿意，他表示：「牠已經很久沒有進行過出閘練習，但牠今次將跑泥地，所以我安排牠彈閘。馬兒出閘迅速，進度不錯，而且目前更放鬆，心情愉快。」