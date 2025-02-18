艾兆禮衝擊在港首勝G1：嘉應高昇非獨大！

艾兆禮將於星期日兩項一級賽當中，分別策騎「永遠美麗」及「知足常樂」上陣，力爭打開在港一級賽勝門。

艾兆禮曾在祖家意大利及加拿大、法國、德國、英國、愛爾蘭與阿聯酋等地合共贏得31項一級賽冠軍，其策騎足迹遍及多地，累計總頭馬數目多達1,372場，包括在港贏得的74場頭馬，然而迄今仍未在港一嘗一級賽勝果。

展望周日賽事，艾兆禮表示「永遠美麗」及「知足常樂」分別遇上強敵「嘉應高昇」及「遨遊氣泡」，將甚具挑戰。

談及「永遠美麗」時，艾兆禮表示：「馬兒曾以直領到底的姿態勝出，但周日之戰有『加州星球』列陣，加上『嘉應高昇』，所以我不太肯定『永遠美麗』會否夠快在早段取得領先，而按馬兒上仗演出，牠仍需要有多一點進步方有爭勝把握。以往績伸算，牠必具一級賽爭勝分量，當然大家都知道，『嘉應高昇』一定是爭勝要角，但這場賽事也絕非一駒獨大。」「永遠美麗」將在女皇銀禧紀念盃力爭其出道以來第2場一級賽勝利。

同日一級賽香港金盃，艾兆禮首次為「知足常樂」執韁，他說：「以評分而言，『知足常樂』今仗要突圍並非易事，而牠跑泥地的表現也確實較出色。不過，如果不計『遨遊氣泡』的話，形勢其實會較為平均。」

曾在英國及法國贏得一級賽的班德禮，周日夥拍「手機錶霸」及「又龍串鳳」出爭兩項一級賽。班德禮說：「女皇銀禧紀念盃將會是一項相當精彩的賽事，要擊敗『嘉應高昇』並非易事，但『手機錶霸』質素亦佳，是今場實力分子。『又龍串鳳』上仗演出優異，雖然該仗牠負輕磅上陣或有幫助，但走勢確實出色，末段僅不敵鬥心甚佳的『禪勝輝煌』，雖敗猶榮。無疑今仗難度不小，但賽事未完也未知賽果，我們會好好把握這次機會。」