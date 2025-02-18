【張基焦點】領航財子抖夠變身

踏入蛇年，黎昭昇成績明顯反彈，而在周三跑馬地賽事，黎廐派6駒上陣，「領航財子」經過一段時間休息，近期操練表現好，自購馬減分多提防變身。另外，「佛亮老撾」經過兩場熱身後，突然轉跑谷草兼縮程，有權帶來驚喜。「智勇名駒」或許縮回跑一哩應該更合腳法。「競駿非凡」終於抽好檔，只要交出近兩回水準，可望扳回一仗。

第3場四班1200米，「領航財子」款頭不差，但來港後從未有表現，直到去年11月中接受喉部手術以矯正會厭被覆蓋問題後，今年已經試了3課大閘，皆由田泰安主理，走勢明顯愈來愈好，健康已回復正常，畢竟上季評64分插三班，如今跌至54分居四班，已有優勢，配合5檔，久休復出隨時殺個措手不及。

第7場三班1200米，「佛亮老撾」於澳洲頭兩仗都好，第3仗增程跑1400米受阻仍得季軍，然後增程一哩才輸。來港後此駒算適應得較快，剛戰操練並無問題，狀態一般用搶前走並非最佳跑法，今次轉場縮回跑1200米合腳法，變身不奇。

第4場四班1650米，扶輪百週年盃，「智勇名駒」在香港遇慢步速可扳上1800米，但上仗太多馬早段鬥燒，自然鬥散未能貫注到底，今次縮回跑一哩合腳法，抽4檔起步算理想，況且對手一般，應該可以坐二望一。

第8場三班1200米，「競駿非凡」在新加坡用得少，來港後適應快，近兩仗跑同程抽外檔也追得好，今次終於排2檔好位，形勢有利，可望打開勝利之門。