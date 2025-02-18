【進階選項】凌風傲雪急彎偷襲

剛戰日賽幾位騎師因傷缺陣，兩公婆馬昆及杜苑欣齊憑何澤堯對上一次坐騎贏得頭馬，至於接手多匹潘頓坐騎的艾道拿亦有2W，但與預期仍有點落差，尾場「有目共賞」三甲不入且犯規被罰停賽，所以解釋到他多年來在悉尼亦非冠軍級數，之不過有運拍到好碼頭兩度勝出金拖鞋大賽。今晚再添兩位客串騎師，奧爾民是湯普新鄉里，如以當地表現後者尤勝一籌，但來港成績大家有目共睹；金誠剛雖贏過英國打吡，但級數在當地只屬二線角色，且以騎師來說年紀亦非輕。

既然對手未見增強，艾道拿交到本身水準應該夠用，第3場「凌風傲雪」是近年姚本輝愛種「不惜代價」子嗣，單是曾來港服役12匹有5匹屬姚廐，還未計即將來港已購入的一批。雖與同父「天賜喜」一齊抵港開展操練，但兩駒除身價有別外，身形亦不同，相信「凌風傲雪」可望如其父一樣較擅跑急彎窄場。1月試谷閘一放而返，之後出爭直路賽走不利跑線落敗，同組對手亦太強。今次初跑谷草抽到3檔，出閘貼到欄便有機會放返。

第7場艾道拿坐騎「佛亮老撾」在港兩戰未上名，前仗已有追勢，再出快跟上前非最佳跑法。以其在澳洲曾負於「南港富豪」及「紀飛」等一級賽冠軍上名實力，目前評分肯定有水位。Street Boss子嗣窄場性能出色，而本身曾在智朗及沙丘園馬場上名，即使滿利谷落第亦所負不遠，只因對手太強及路程為1600米。今場焦點仍是「美麗緣分」，但以「佛亮老撾」潛力，獲受讓12磅絕對有得撼，只要起步後順跟居中，以其在費明頓馬場曾展示過的後勁，有力後上殺敵。