【獨門秘技】呂健威強陣「博」殺格

呂健威馬房近兩次夜賽田泥及谷草都只出一駒，再對上一次谷草3駒，而今季谷賽最多一次出馬都係5駒，上屆冠軍始終要回氣，但今期谷賽8駒列陣夠鼎盛，必然有馬出擊。

第4場「智勇名駒」乃愛爾蘭自購馬，宜跑中長途故較慢熱，上季4戰未上名，但最後一戰田草1400米只輸3個多馬位已見進步，今季初連場接近，轉跑谷草一哩後在此程3戰得亞季殿各一，前仗僅短頭負大熟的「追風」水準高，上仗增程跑1800米守好位輸末段，現階段都係一哩稍好，今戰返此程必打硬仗。

第7場「精英勇士」上季新馬兩戰冠亞各一，亞軍一役應勝而敗，今季插三班兩戰，初出輸4馬位到剛戰只輸兩個多馬位，已漸適應步速，細細隻走位靈活谷戰應該無問題，現評分肯定有上升空間。

第9場「博望坡」上季初76分贏馬，加分後一直徘徊，但忠心故經常都接近，致減分較慢，今季79分起步，連敗7仗後減至69分新低，其實已減過龍，早前兩仗都只輸個多馬位，近兩仗外檔無心戀戰，今次配馬昆騎功夠硬淨，有力止跌回升。

■西門獨

西門獨Q過關

第4場6智勇名駒

拖 5論文 7華美之威

第7場11精英勇士

拖 1美麗緣分 5多利彩駒

第9場3博望坡

拖 1太陽勇士 4唯美主義