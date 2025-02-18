【三重彩地帶】「英雄」落班大展身手

希斯今晚排出強陣，可望鞏固榜首領先位置，兩場推介都以希廐馬為重心。第1場五班1200米，「環球英雄」之前田草1400米強組獲殿，實力曝光，上場同程1檔直路初受困，末段望空「溫柔地」追近，3歲里程尚新，落班可也文也武。

「精英至尊」季初仍在四班同程入Q，降至五班惡氣十足，周巫配5戰3W近乎無寶不落。「至旺財」上場潘頓大熱倒灶，換上騎兩次全上名的班德禮，合拍之餘亦必定退熱。「三代同心」季內同程12檔形勢欠佳仍兩度入位，回師強項復具競爭力。「有你有我」全場唯一季內曾勝，同程曾上名也在射程。

第6場三班1800米，CONSENSUS盃，「久久為尊」上場初跑谷草即輕勝開胡，畢竟是上季4歲系列的精英，田轉谷卡士高一皮，勝後仍負中磅依然上風。今場有快馬開路，「建測羣英」可跟步速相當好跑，杜苑欣發揮令人有信心，兩匹希廐馬可作雙膽。

「盈益善」上場負135磅贏四班同程，姿態篤定之餘，締速亦快過三班標準，四升三阻力不大。伍廐亦出兩駒，「手到再來」及「逐步贏」一放一追，步速佢知你唔知，宜一併兼顧。「港林福將」三班3W佔點班利。■海東