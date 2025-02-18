【耀眼精選】非凡豪傑增程變身

第4場四班1650米，扶輪百週年盃，向一對降班馬埋手。「非凡豪傑」初出筆者曾提供，賽後結論狼狽相唔應該響蔡明紹身上出現，以拉士似推非推呢匹馬都可以撲上嘅走勢，如果直路初唔扭計，一定先過啱啱禮拜日開齋嘅「鐵金剛」過終點，不過跑馬冇如果，輸咗就係輸咗。

好多馬響一場有機會攞到成績嘅賽事輸得不明不白之後，都要一兩場回一回，「非凡豪傑」亦唔例外，近兩場轉戰谷草都交唔出預期表現，而且可能受場內熾熱氣氛影響，出閘都慢半拍，早段失機令處境變得被動。前仗中內疊靚地一早畀對手霸晒，「非凡豪傑」迫於無奈走外疊，末彎仲要三疊入、九疊出，由頭蝕到落尾。上場出閘外閃跟手同「撼天鐵翼」互撞，當晚內欄場地似乎唔及2疊理想，尤其直路近欄更加生人勿近，「非凡豪傑」沿欄跟馬尾，入直路前面馬匹好似一把扇散出中外疊搵位，唯一可以做就只係繼續黐實條欄，再一次蝕足1200米，唔輸就奇。今仗增程係第一個變數，降班係第二個變數，換杜苑欣係第三個變數，只希望賠率唔會因人而熱。

「綠色好景」近兩仗田草強組表現唔差，大前仗初出未開氣同程都輸近，谷草明顯勝沙田。