【分秒在握】今次又玩貓捉老鼠？

服役生涯頗有趣的「天足貓」，至今在港跑至第4季，但就總共曾在4個馬房，而且每一次轉倉都係有故事性。此駒其一特點係好開繼續好，而且每每不會太熱，今次排10檔用賀銘年，可敲。

「天足貓」來港時在苗禮德馬房，出賽8次最叻僅一仗跑第3名，其餘7次跑第9名或以外，相信幕後亦心有不甘，因此翌季轉倉支持新開倉的伍鵬志。後者接手此駒後，馬匹表現突飛猛進，首兩捷為16倍及14倍，之後完成季內第3捷亦有6.3倍，根本係長期受人忽視。而季尾階段，此駒表現稍為回落，幕後亦刻意轉投何良馬房，以助練者爭分護級，但轉投何廐兩戰名次全為雙位數，表現平平。

在伍鵬志手上已取3捷，加上季尾表現回落，怕且也沒有太多的上升空間吧？但事實卻充滿驚喜，何良散倉後，上季支持新開倉的巫偉傑，一贏就係4W，頭馬賠率順序係18倍、5.7倍、17倍及49倍，又一次證明，根本人人唔信此駒有咁叻。

來到今季，巫廐大爆發，但「天足貓」卻遲遅未勝，近兩仗跑谷草1200米分別以11倍及18倍上名，落敗距離均只為馬頸位，反映只要運氣好一點，已隨時有機會勝出。今次既排10檔，加上續配全不叫飛的賀銘年，人人唔信之下，讓此駒放出走甩的話，連續第3季交出頭馬又有何奇？

■長風

第8場 7天足貓 9競駿非凡

3有財有勢 1連連幸運