英法兩地合共三項G2　新季度獲准升格一級賽

去年由「饒舌達人」勝出嘅G2英國冠軍長途盃，新季度將升格為一級賽。(圖片來源：Getty Image)

歐洲分級賽評審委員會，响下月開鑼之歐洲新馬季，日前就先行舉行季前檢討，個別分級賽因應賽事水準，作出升格或降級收訂，暫無一級賽因為水準下降需要降格，反而英法兩地合共3項賽事，新季度將會由二級賽升格為G1。

3項升格一級賽嘅賽事，英國佔2項，分別為8月約克伊波賽期，由3歲或以上馬匹競逐嘅1400米約克市錦標(City Of York Stakes)，另一項將會係10月煞科日舉行嘅英國冠軍賽馬日中， 由3歲或以上馬匹競逐嘅3115米英國冠軍長途盃(British Champions Long Distance Cup)。

法國方面，就有5月於隆尚馬場舉行，由4歲以上年長馬匹，報名參與競逐3100米嘅韋傑亞女子爵錦標(Prix Vicomtesse Vigier)。尚有每逢愛爾蘭冠軍週末於李奧帕馬場舉行嘅金羊毛錦標（Golden Fleece Stakes），將定於2026年升格一級賽，提供兩歲一哩馬爭取成績機會。

兩項將會升格嘅英國一級賽，同轉播賽戲碼都係息息相關，英國冠軍賽馬日，呢日煞科大戰近年都係轉播賽指定戲碼，隨住今次升格，亦令呢個賽馬日自2011年以來，相隔14年之後，全數分級賽將於新季度劃一為一級賽。

仲有約克市錦標，新一屆將會如常伊波賽期最後一日，響8月23日(星期六)舉行，雖然香港賽馬會近年都係轉播頭三日有一級賽嘅賽事，如今呢場升格一級賽，再加上海外賽增加次數事在必行，睇嚟今個暑假，一連四日嘅伊波賽期，播足受注都係呼之欲出。

至於2024年一級賽有降格警告，於皇家雅士谷賽期舉行嘅英聯邦盃，暫且維持原狀，保持原有一級賽資格。