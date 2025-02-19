加州星球會否再戰杜拜　女皇銀禧紀念盃成關鍵

東廐王牌馬「加州星球」，會唔會落實再實4月再次遠征杜拜，衞冕阿喬斯短途錦標，嚟緊星期日出戰嘅女皇銀禧紀念盃，將會成為關鍵一戰。

對於去季獲選為最佳短途馬，「加州星球」今季卻遇上希斯短途新貴「嘉應高昇」，後駒已經延續跨季9連勝佳績，但前駒自開季復出首戰精英碗屈居其後，只跑第3，接住兩場1200米都被KO三甲不入，近兩仗已經轉跑1400米或1600米，一於轉程求突破，豈料愈跑愈差，上場董事盃，前香港一哩錦標得主，竟然8駒跑包尾，竟然大敗而回，賽後檢驗就並無驗出任何不妥。

對於能否如期遠征杜拜，告東尼表示就要睇埋佢出戰女皇銀禧紀念盃嘅表現，而2月7日泥地試閘輕鬆取勝嘅表現，令到告東尼對佢依然抱有憧憬，而佢深信今次出戰女皇銀禧紀念盃，將有跑出應有水準。

無疑「嘉應高昇」首次響1400米擺擂台，但同場亦有唔少強手伺機而動，一如神仙4駒列陣，仲有重返強項「手機錶霸」，睇吓「加州星球」今次能否展現復甦走勢，只要不至上場脫節大敗的話，睇嚟「加州星球」仍有望再戰杜拜。