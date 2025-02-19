加州星球以周日表現決定會否再征杜拜

「加州星球」將於周日衞冕1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，今仗表現將決定牠會否於4月遠征杜拜，競逐1200米一級賽阿喬斯短途錦標。

現年7歲的「加州星球」上年3月連勝女皇銀禧紀念盃及阿喬斯短途錦標，足證實力出眾，但牠今季已上陣5次，仍未能重拾佳態，上仗於董事盃敬陪末席。然而，馬兒於2月7日試閘首先衝線。

告東尼說︰「當你看到馬兒試閘時的走勢，便知道牠已回復狀態。馬兒的試閘表現不俗，鞍上人也相當滿意，但牠的狀態始終不及上季勇銳，因此我們將會視乎周日一戰的結果，決定是否讓牠再次遠征杜拜。」

此外，告東尼周日也會派出「錶之五知」、「當年情」及「又龍串鳳」角逐2000米一級賽香港金盃，他說：「牠們均擅跑2000米及以上途程，我對牠們現時的狀態十分滿意。」

此外，呂健威周日派出「手機錶霸」角逐女皇銀禧紀念盃，今仗將遇上「嘉應高昇」，呂健威抱持務實態度，他說：「『嘉應高昇』實力不凡，不過『手機錶霸』也質素不俗，一直保持好成績，希望馬兒能再進步一些。不過『嘉應高昇』實在出色，唯有期望屆時一切順利。『禪勝輝煌』也處於良好狀態，期望牠能有好演出。」