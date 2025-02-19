【露比沙特直擊】浪漫勇士新「釘鞋」增抓地力

「浪漫勇士」一見到有其他馬匹即展現鬥心。

香港馬王「浪漫勇士」將於本周六出戰1800米泥地一級賽沙特盃，連日來積極備戰。

「浪漫勇士」已於2月18日用上新蹄鐵，並由最佳拍檔麥道朗進行最後試跑。今日，策騎員劉家泰負責替「浪漫勇士」踱步，沈集成偕妻子、馬房員工坐高爾夫球車睇實。同時，「浪漫勇士」今晨與不少日本隊代表一起操練，當身旁有馬匹時，牠展現出鬥心，追趕其他馬匹，狀態火噴噴。

沈集成接受《東網》馬經訪問，他表示「浪漫勇士」早前已在杜拜跑了傑貝哈特錦標，本身已備戰個多月，所以來到沙特阿拉伯後適應甚快，而「浪漫勇士」今早體重為521公斤(約1,146磅)，他滿意磅位。「浪漫勇士」昨日快跳後，很滿意其狀態，麥道朗的匯報亦非常正面。

由於沙特馬會對馬匹蹄鐵有特別要求，所以「浪漫勇士」亦都要換上以往從未用過的特製蹄鐵出戰。沈集成說：「麥道朗昨日試完『浪漫勇士』之後，認為換上新蹄鐵與以往沒有分別。新的特製蹄鐵類似釘鞋，有抓實泥地的作用。」

沈集成與麥道朗昨日結伴同行沙特泥地賽道，練者認為香港的泥地賽道與沙特的物料不同，兩者不能相比，而他相信周五沙特騎師錦標賽，以及周六沙特盃賽馬日會有場地偏差，他會密切留意場地狀況，期望「浪漫勇士」可交出好表現。

此外，沈集成原先要出席今日的沙特盃記者會，但由於他要遙控打點今晚谷草夜賽，所以缺席，他的記者會將於明日補辦。