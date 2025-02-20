不滿法國賽馬會決定　歌利巨人今年香港復出

自從去年中收購勇奪英皇錦標嘅法國良駒「歌利巨人」(Goliath)成為大股東，美國新進馬主兼Resolute Racing集團話事人John Stewart，佢嘅言行一向出位，亦熱愛安排旗下馬匹遠征，務求贏盡全球各項大賽，去年尾安排「歌利巨人」遠征日本角逐2400米G1日本盃，可惜無功而還。到咗今年，「歌利巨人」嘅部署仍受到各界關注，而John Stewart一直希望法國賽馬會可以改變舊制，讓法國凱旋門大賽可讓閹馬參與，然而當地仍決定維持原有安排，令本身屬閹馬的「歌利巨人」再次未能角逐呢場2400米G1。

對於法國馬賽馬會今次決定，John Stewart當然唔太開心，而佢尋晚喺自己社交平台公布，與「歌利巨人」練馬師葛威法商量後，唔打算喺今年讓此駒於法國出賽，並安排呢匹G1盟主今年於香港嘅4月尾嘅冠軍賽馬日復出，然後亦不排除讓此駒遠征英國、美國、澳洲及日本。其實「歌利巨人」去年亦有入選香港瓶，最終幕後決定退出，如今再次來港，相信應該會角逐2000米的女皇盃。