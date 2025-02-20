英國2匹跳欄賽駒　計劃11月遠征澳洲墨本盃

歐洲賽駒遠征每年11月舉行澳洲馬壇最高榮譽墨爾本盃，歷來都好普遍，雖然距離今年11月2日賽期仲有一段時間，英國練馬師敖逸榮與韓德森(James Owen & Nicky Henderson)，已經計劃旗下兩匹馬朝呢個目標進發，不過較特別嘅，就係兩匹都係目前響跳欄賽季上陣馬匹。

對於呢兩匹馬，並唔係只局限跳欄賽，兩匹都係平地賽起家，而且都係響轉播賽現身過，剛於去年英國馬季煞科日，於G2冠軍長途盃跑第6，輸畀「饒舌達人」嘅「博德道」(Burdett Road)，另一匹廐侶，就係曾經由德國冠軍練馬師韓新訓練，勝出去年7月德國打吡嘅「罕貴金屬」(Palladium)，如今轉戰英國，並交由跳欄賽冠軍級人馬韓德森訓練。

以兩匹馬嘅平地賽級數，當然紀對有能力挑戰墨爾本盃，更難得如今更可以響跳欄賽交出頭馬，亦證明兩匹馬性能廣泛，兼且氣量充沛，正因為咁，亦令到兩位練馬師躊躇滿志，甚至有可能安排兩駒先進軍今屆皇家雅谷出戰金盃，然後以墨爾本盃為終極目標。