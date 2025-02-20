復出第2仗例掂　樂觀派爭力第9項G1

冠軍級佳駟「樂觀派」將於周六(22日)在考菲爾德角逐未來錦標(1400米一級賽)，力求衛冕並爭取第9項一級賽殊榮。今仗的一眾參賽馬中不乏實力分子，其中由莫德及高敏玲訓練的「勝願」雖然去年10月在總獎金高達9800萬港元的珠穆朗瑪峰錦標(1200米一級賽)包尾而回，仍獲外界視為「樂觀派」不可忽視的對手。

現年7歲的「樂觀派」由比安希斯、威希斯及詹希斯兄弟在靈犀牧場訓練，上仗於本月初復出在考菲爾德競逐柯爾錦標(1400米一級賽)，以短距離之差不敵「承先啟後」，只能跑獲亞軍。然而，「樂觀派」復出後次仗表現一向出色，7戰得5冠1亞，加上競逐與今仗同場同程賽事的往績甚佳，7仗取得5冠2亞，因而繼續備受看好。

「樂觀派」角逐柯爾錦標時在10駒之中抽得第8檔，詹希斯坦言希望今仗抽得內疊檔位，可惜未能如願。「樂觀派」在今仗上陣的11駒中排大外檔出閘，「勝願」則抽到第3檔，甚具優勢。「樂觀派」於去年11月在費明頓攻下維多利亞賽馬會冠軍一哩錦標(1600米一級賽)後休賽，直至上仗在柯爾錦標復出，表現讓比安希斯、威希斯及詹希斯感到滿意。希斯兄弟的父親為目前在港從練的大衛希斯。

詹希斯較早前表示，他預期「樂觀派」今仗將有超卓表現，也希望馬兒能自第2至第5檔出閘以取得一些遮擋。他說︰「我們不希望馬兒再次由外檔起步。馬兒狀態大好，我認為牠頗難被擊敗。牠續有進步，我們很滿意。牠一直非常出色。」

詹希斯透露，「樂觀派」於周六一戰後的下一目標是3月8日在費明頓舉行的全明星一哩賽 (1600米一級賽)，然後會放眼於4月27日沙田富衛保險冠軍賽馬日上演的富衛保險冠軍一哩賽 （1600米一級賽）。

「樂觀派」及「勝願」曾於2023年在考菲爾德同場角逐文西錦標（1400米一級賽），結果「勝願」不敵「樂觀派」， 以半個馬位之差跑獲季軍，今仗將是牠們自該仗後首次對壘。