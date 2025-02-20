【分分制勝】氣勢同父　能力一樣「跨」！

希廐星級戰駒「嘉應高昇」周日挑戰1400米女皇銀禧紀念盃，再闖香港速度系列次關，埋門試閘無懈可擊，即使回配田泰安兼排9檔，相信仍可完成任務。「嘉應高昇」至今12戰10冠2亞，落敗兩役均負於「氣勢」蹄下，可惜兩駒進度有別，「氣勢」雖然跨季累積6W，但扳上98分已連敗兩仗，有待進一步成熟，方可挑戰分級賽。提及「氣勢」，同父兼同廐的「跨境寶馬」周日首度登場，型靚速高分子，有力追隨「氣勢」步伐，服役首季連捷連升。

第4場四班1200米，「跨境寶馬」出自父系「富足」，在港同父馬之中，「氣勢」、「步大威猛」及「神彩勇士」俱可一出即勝，性賦早熟，而「跨境寶馬」開操至今亦愈操愈好，季內共試過8課大閘，取得3冠4亞1季，全部能夠躋身前3名，走勢十分純熟，課課吸引，進度令人滿意。

翻查資料，蔡約翰今季有3匹初出馬交予布文執韁，結果「首飾天空」贏馬、「勁者」獲季、「米奇」跑殿軍，成績不俗，「跨境寶馬」首回合即起用布文，搏殺決心昭然若揭，同場大部分對手稚齡馬居多，相對較易應付，可期一出即W。

■明治朗