【賽馬以外】整定浪漫勇士改寫歷史？

就算今個禮拜日舉行香港金盃、女皇銀禧紀念盃兩場一級賽，筆者都唔會話呢兩場賽事係今個禮拜焦點，事關大部分馬迷嘅目光都放喺沙特阿拉伯，想見證香港馬王「浪漫勇士」揚威沙特盃，成為近代少數可以喺5個不同地方贏G1嘅佳駟。老實講，就算「浪漫勇士」之前喺杜拜輕鬆捧走G1傑貝哈特錦標，筆者唔覺得呢匹香港馬王喺沙特盃夠鬥，始終初跑泥地，面對全球嘅沙地專家，包括一眾實力強橫嘅美國馬，純粹係志在參與啩，如果跑得近都好叻仔。始終泥地同草地係兩回事，就算有「萬勝飛」、「本初之海」呢啲草地馬曾揚威沙特盃，都唔代表「浪漫勇士」初跑泥地即掂嘛，當然無論點，筆者都支持呢次中東之旅。

點知世事就係咁奇怪，以為「浪漫勇士」要面對全球最強嘅泥地專家，點知美國代表一隻又一隻咁退出，咩「寶礦獅山」同埋「探查男兒」全部唔跑，上年杜拜世界盃冠軍「月桂河」又避戰，搞到依家得番一匹美國馬參戰，成個形勢立即唔同晒，當然日本隊依然強陣出擊，但「浪漫勇士」就好似日本隊剋星咁，喺香港固然贏到啲日本中距離好手冇得跑，去到日本仲贏埋安田紀念賽，今屆沙特盃日本最強嘅係「青春永駐」，鞍上人係坂井瑠星，同「浪漫勇士」嘅麥道朗固然無得比，「青春永駐」仲要抽最外嘅14檔，莫非真係整定「浪漫勇士」可以改寫歷史？

筆者唔係「浪漫勇士」粉絲，但亦同意呢匹中距離王者係鬥心驚人，除咗遇上「金鎗六十」，真係好少鬥輸，由打吡鬥贏「加州星球」開始，其實「浪漫勇士」經常影贏對手，上季遠征澳洲攻下覺士盾固然精彩，筆者覺得更得人驚係遠征澳洲後首仗跑香港盃，當時狀態應該得8成，仲可以力壓歐洲一頭尾二線頭嘅「盧森堡」，真係將不可能變成可能，季尾去日本縮程跑1600米照贏，基本上真係冇咩做唔到。

筆者早年都試過跟隨香港馬匹遠征日本，成績係點就唔好提喇，但無論如何，要遠征交到成績，最重要係遠征賽駒狀態好，有競賽意欲，始終喺第二個環境，如果冇心情跑，真係蛇到死，但睇番我哋《東網》馬經記者露比嘅直擊，同埋馬會啲片，「浪漫勇士」喺沙特阿拉伯似乎幾開心，最恐怖係朝早就算踱步，只要見到其他馬匹都會踴上前追過佢，呢份鬥心真係唔簡單，筆者更佩服沈集成可以將呢匹7歲馬嘅狀態推到呢個層次。咁今個禮拜日凌晨1點幾大家會喺邊，作為馬迷，真係只能坐定定，睇「浪漫勇士」點樣再一次為港爭光，改寫歷史喇。

■山無陵