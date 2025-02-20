【露比沙特直擊】沈集成：今次遠征有壓力　原因關靚蝦王事

昨日(2月19日)沈集成原定出席沙特馬會安排的記者招待會，然而練者昨日需遙控打點谷草夜賽所以缺席。今日(2月20日)沈集成出席記招，吸引各地傳媒到場訪問沈集成，當中更有日本記者在場和沈集成合照留念，可見練者人氣爆燈。

昨日進行沙特盃抽籤儀式，「浪漫勇士」在麥道朗太太莫莉安手上抽得3檔起步，沈集成表示抽3檔起步非常滿意，因為馬兒跑法彈性，3檔起步可攻可守，而自己重看過往幾屆沙特盃，留意賽事頭200米步速甚快，自己相信麥道朗會做足功課，加上麥道朗明日會應戰沙特國際騎師錦標賽，而後日沙特盃編排在尾場，騎練均可有足夠時間了解場地偏差，另外又有觀看其他練馬師訪問了解跑道特色。

沈集成又指，今次「浪漫勇士」中東遠征有一定壓力，因為昔日擔任愛倫副練馬師，曾跟隨「靚蝦王」遠征杜拜，當時「靚蝦王」敗在「雞尾酒」蹄下，雖然該仗比「日平線」先到終點，但「靚蝦王」杜拜耗力過多以及健康出現問題，所以不久後就退役，所以今次遠征，一直提醒自己要以馬匹健康為先，雖然比賽有勝負，但若然贏到沙特盃，當然夢想成真。