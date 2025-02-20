【露比沙特直擊】麥柏嘉：好精力適應晒沙特場地！

美國賽駒「好精力」今屆有份出戰沙特盃，這匹6歲馬服役生涯跑了24仗賽事，贏得10W。「好精力」更得到沙特商人Sharaf Mohammed Al Hariri垂青，今年借了「好精力」出戰沙特盃。「好精力」在1月25日在沙特安都拉茲馬場，出戰1800米泥地三級賽國王盃並取勝，早已適應好場地。而「好精力」今次會同樣披上Al Hariri的綵衣上陣。

今晨「好精力」練馬師麥柏嘉和馬主Mike Mackin出席記招。麥柏嘉在記招表示，「好精力」已來到沙特接近兩個月，現時已完全適應場地，此駒備戰進度理想，好開心Mike Mackin給予機會自己在美國練「好精力」，「好精力」由2歲起，贏馬贏到6歲，是匹有質素的佳駟，「好精力」每次上陣均全力以赴，而快跳工夫亦證明狀態到位，期待牠在沙特盃的演出。

麥柏嘉又表示，自己有留意過「浪漫勇士」，知道牠能力好，但自己沒有花太多時間分析其他人如何訓練賽駒，專注做好自己本份。不過，今次是「浪漫勇士」初跑泥地賽事，當然有興趣知道牠的最終表現如何，因為自己曾在拍賣會上留意「浪漫勇士」的父系「勝利喝采」(Acclamation)的子嗣，相信「浪漫勇士」是匹草地馬，所以對牠應付泥地表現有一定興趣。