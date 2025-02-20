嘉應高昇換人增程　多駒趁機圍堵！

希斯馬房「嘉應高昇」乃現役1200米霸主，今年以香港速度系列三冠王為目標，首關輕取百週年紀念短途盃，周日向次關女皇銀禧紀念盃進軍，向10連勝進發，將會首次增程角逐1400米，擂台躉因潘頓養傷換田泰安，其他對手虎視眈眈，蔡廐派4駒擺明以馬海戰術圍攻，務求在今仗施突襲。

跨季完成9連勝的希廐鎮倉寶「嘉應高昇」，今季已連奪香港短途錦標與百週年紀念短途盃，成為雙料G1冠軍，希斯已定下今年大計，香港速度系列3關賽事之後，10月便會遠征澳洲珠穆朗瑪峰錦標，然後年底再於香港國際賽力爭衞冕。

今場女皇銀禧紀念盃，「嘉應高昇」首次嘗試增程1400米，但以希斯之前尚且考慮安排此駒出戰香港經典一哩賽，對於今仗途程適應方面，肯定毫無懸念，貴為短途王者如能克服1400米再下一城，尾關主席短途獎回師強項1200米，屆時便可挑戰短途三冠。

告東尼麾下「加州星球」貴為上屆盟主，但今季表現令人失望，反而蔡駒4駒期望在途程轉變上，可以帶來反先機會。上季冠軍一哩賽盟主「永遠美麗」，季內於同程未能展現光芒，惟有縮程再謀突破，連試兩課大閘居後跟跑，實際只是輕舒步伐，練者找來近期當銳之艾兆禮接手，且看能否重現威力？

驕陽明駒1400偷襲

廐侶「驕陽明駒」於1200米雖然一再不敵「嘉應高昇」，但蔡約翰曾指出馬匹必然是長優於短，只不過傷愈以來憑新鮮感跑短途，連續4場賽事面對「嘉應高昇」獲3亞1季，今次季內首度增程，必然力爭一雪前恥；至於「嫡愛心」與「紅運帝王」也屬此程能手，能夠上名亦不出奇。