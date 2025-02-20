兩大G1舉行！今期六寶獎可派1000萬！

周日沙田跑10場，巨額多寶等你中！六寶獎預計10元一注獨中可獲1000萬元。第2場四重彩及四連環有多寶150萬元，重頭戲第5場女皇銀禧紀念盃與第7場香港金盃，四重彩及四連環多寶各有200萬元，「嘉應高昇」與「遨遊氣泡」計級數及近況俱可再稱霸，必捧。

今期周日六環彩場次編在第5場至第10場，頭關第5場女皇銀禧紀念盃1400米，希廐超級明星馬「嘉應高昇」衝10連勝，上次以晨操姿態贏出速度系列賽頭關百週年紀念短途盃，今次縱然增程兼換人上陣，但田泰安策騎此駒贏過，馬匹恃質態可勝。

第6場姚廐「勁大威猛」剛戰首度出戰田草1600米，10檔留後追回季軍，今次同程排2檔跟到前可補中。

第7場香港金盃2000米，姚廐「遨遊氣泡」季內續有進步，與麥道朗合作近3戰更是全部勝出，上季在此項三冠大賽次關只負於「浪漫勇士」馬頸位得第2名，全場最高分馬級數最勁，跑平磅賽大賺。

第8場蔡廐「至尊高超」跑法機動可攻可守，今季5戰獲1冠3亞1季亦夠準繩。第9場韋廐「宜春火力」季內3仗跑近，3勝1400米路有專長。第10場「怡昌光輝」上仗初出贏馬姿態從容，升班負輕磅再來無阻力。

四重彩及四連環多寶信田泰安

第2場$150萬 第5場第7場各$200萬

今期3場四重彩及四連環有多寶，當中以田泰安坐騎最平均，可睇高一線。第2場「天天得樂」擅跑直路賽，但田泰安坐騎「添開心」季內曾勝此程，上次鬥衝有勢只輸不足2馬位，馬少場合跑入一席有絕大機會。同場尚有「魔術控制」級數夠高，「同祥和順」及「星際快車」近仗則頻入圍。

第5場田泰安坐騎「嘉應高昇」平磅賽勝望壓一。「永遠美麗」復勇，賽前試兩課大閘甚積極。「驕陽明駒」多次與「嘉應高昇」埋Q，增程料更好追。「加州星球」放頭爭一席不難。

第7場「遨遊氣泡」可操控大局，而安仔坐騎「安騁」前仗跑香港瓶得第4名表現甚佳，增程威力倍添，尚有「禪勝輝煌」、「錶之銀河」及「錶之五知」可爭入前4名。