【分秒在握】強項再鍊快車

今次賽事戲碼相當精彩，馬王「浪漫勇士」遠征沙特盃，令到香港金盃更具競爭性，雖然話「遨遊氣泡」如日方中，但跑到2000米始終有變數；至於短途近乎無敵的「嘉應高昇」，除了要克服1400米的阻力外，更加因為潘頓受傷要換上田泰安，令到爭勝帶點未知之數。

至於第2場二班1000米亦高手如雲，負頂磅而臨的「魔術控制」固然係直路賽專家，同程2冠2亞從未失Q；贏完谷草回師兩戰全勝直路賽的「天天同樂」亦不可小覷；不過講到刻下大熟大勇，筆者會一博蔡廐的「星際快車」。

說句老實話，筆者亦曾經有點看不起「星際快車」，上季一再成熱被擒，來到今季更連番敗北，但前仗出爭直路賽，竟然有本事拋開對手兼造快時間掄元，表現可以話令人眼前一亮。上仗轉場挑戰谷草1000米，且要克服9檔劣位，但最終僅以半馬位負於跑法較主動的「天天同樂」，也算是非戰之罪了。今次再同場，負磅差距固然進一步拉闊，而且由谷轉田，隨時有權改寫名次。今次「星際快車」回師最強項直路賽，用艾道拿超2磅只負119磅，無論係放出又或者守好位，一樣有衝擊冠軍的本錢。

■長風