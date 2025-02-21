田泰安：1400米對嘉應高昇只是小挑戰

「嘉應高昇」周日出戰1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，田泰安不諱言馬兒首次增程出戰超逾1200米的途程是小挑戰，不過希斯信心十足，為他打下強心針。

由於「嘉應高昇」的慣常拍檔潘頓正在養傷，田泰安將在今仗與這匹佳駟故劍重逢，這對人馬去年6月攜手攻下三級賽沙田銀瓶。田泰安說：「雖然這個大好機會是在不大好的情況下出現，但我很高興其他騎師正在康復，也感激得到這個機會。這是我第2次夥拍『嘉應高昇』上陣，我很期待。」

田泰安續說︰「我認為馬兒跑1400米可應付得來，畢竟牠曾在比第9檔更外的檔位起步而取勝。牠是匹能夠應對一切壓力的賽駒，1400米途程也許是個小挑戰，但對牠來說應不是問題。牠天生速度銳利，上仗也能領放，所以今仗應可利用本身速度進佔舒適的位置。」

今仗另一參賽馬「驕陽明駒」季內上陣4次，每仗均敗於「嘉應高昇」蹄下，合共取得3亞1季。布文說：「我認為對『驕陽明駒』來說，1400米其實比1200米更有利發揮，馬兒今季只跑短途賽，但今仗終於有機會跑長一點，我認為牠將來也能應付1600米。『驕陽明駒』不斷成長，牠今仗應會表現進步。」

布文周日還將夥拍「禪勝輝煌」競逐2000米一級賽香港金盃，他說：「今仗部分對手實力較上仗更強，但牠上仗獲勝的表現也相當出色。上仗我在直路上催策牠時，馬兒隨即交出反應。今仗是定磅賽，牠的負磅將較上仗少數磅，但遇上一些負磅相同的強勁對手，不過其表現非常準繩，我相信馬兒有力爭勝。」