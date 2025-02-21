【沙特盃】任由羅沙理奧發揮　好精力練馬師：你不會教畢加索繪畫吧？

由美國練馬師麥柏嘉訓練的「好精力」，是今年唯一參戰沙特盃的美國代表，練者周四在記者會大談賽馬運動獨有的國際元素、國際賽馬盛事匯聚各地人馬的重要意義，以及「好精力」的特別之處。

麥柏嘉說：「正是這樣的盛事，令純種賽馬如此特別，因為它能連繫整個世界，不論你是美國、英國、愛爾蘭、日本或澳洲的練馬師。我肯定漏掉了一些人，但大家都一樣，整天與純種賽駒一起，牠們實在是了不起的動物。我能夠走遍全球，全因為純種賽駒，我真的十分幸運。」

現年62歲的麥柏嘉，去年分別憑鎮倉寶Mystik Dan及Thorpedo Anna揚威肯塔基打吡大賽及肯塔基橡樹大賽，而他曾以販馬代理的身分購入冠軍級佳駟「機靈駿馬」，並擅於憑血統較平凡的賽駒取得佳績。

6歲的「好精力」上仗角逐前哨戰國王盃，最終在羅沙理奧胯下交出凌厲衝刺掄元，取得沙特盃的參賽資格。麥柏嘉說︰「馬兒周四快操時走勢甚佳，也許是牠服役以來最出色的一課操練。牠真的很聰明，懂得如何競跑及何時衝刺，這些專長都是不可訓練出來的，牠的確與別不同。」

「好精力」去年攻下1800米泥地二級賽奇勒錦標（，隨後在美國馬主Mike Mackin與沙特阿拉伯商人Sharaf Al Hariri之間的租賃合夥協議下被運往中東。麥柏嘉表示：「我很幸運Mike Mackin給我機會在美國訓練他名下的賽駒，而我們為馬兒投放的時間得到了回報。」麥柏嘉指的是「好精力」近期曾因骨骼瘀傷而久休。

「好精力」今仗將在羅沙理奧胯下自7檔出閘，現年40歲的羅沙理奧以美國為策騎基地，曾勝出13項育馬者盃賽事。麥柏嘉表示：「羅沙理奧是十分出色的騎師，從騎以來為我贏了很多頭馬。你毋須給他任何策騎指示，我經常說，這就好像你不會教畢加索或者林布蘭如何繪畫，只要將畫筆交給他們就可以了。羅沙理奧將不會得到任何策騎指示，他知道如何騎得好。」