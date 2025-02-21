【沙特盃】矢作芳人：青春永駐強敵不只浪漫勇士

「浪漫勇士」周六出戰1800米泥地一級賽沙特盃，沈集成坦言難以預測此駒能否適應新的跑道，只有出賽後才知道答案。而麥道朗認同此點：「如果世上有一匹馬跑泥地時能夠發揮出如跑草地般的水準，那就是『浪漫勇士』。」

回顧近4屆沙特盃冠軍，「萬勝飛」及「本初之海」勝出沙特盃前，僅曾在人工跑道上出賽一次。「本初之海」的練馬師矢作芳人今次派出「青春永駐」參賽，此駒去年曾在沙特盃賽馬日勝出沙特打吡，之後屢有佳作，包括在肯塔基打吡大賽僅以短馬頭位之差屈居季軍，幾乎能替日本隊歷史性地首摘該賽桂冠。

不過，矢作芳人未有輕視「浪漫勇士」的威力，他說︰「我們認為『浪漫勇士』應是最大勁敵，但牠並非唯一的威脅。」這位日本練馬師心目中的強敵也許還包括「好精力」。

「好精力」曾經受傷，幾乎危及競賽生涯，但康復後於去年攻下1800米二級賽克拉克錦標，之後棄爭美國的大賽，選擇角逐沙特盃，此匹6歲馬上月已在安都拉茲上陣備戰，角逐一項同程的三級賽，在長直路上以佳勢加速趕過對手，輕勝而回。 麥柏嘉說：「馬兒在上仗的表現，讓我們有望在今仗贏得那巨額獎金。」

2022年沙特盃由主隊代表「徽章路」爆冷勝出，令人不敢輕視主隊賽駒，尤其是「沙特堅堡」，此駒在英國服役時曾在草地上兩勝表列賽，轉戰沙特阿拉伯後，今年1月首度上陣即在同程賽事一出即勝。練馬師達衡立目前在沙特阿拉伯練馬師榜上遙遙領先，他表示：「『沙特堅堡』泥地性能頗佳，我認為今仗將是馬兒與『浪漫勇士』之爭。」