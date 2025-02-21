【論戰天下】樂觀派主場也文也武

周六下午先轉播澳洲未來錦標賽馬日5場賽事，晚上輪到沙特盃賽馬日7場。

酒區貝麗1400可信

S1-1：「酒區貝麗」前置型快馬，曾勝考菲爾德馬場一哩，11月春季嘉年華敗走帝國玫瑰錦標後小休至今，1400米以往亦曾兩勝，主動跑法而得到連達文繼續效力，值得信賴。

樂觀派上仗負強敵

S1-2：「樂觀派」剛戰休出僅不敵實力同樣強勁的「承先啟後」可算非戰之罪。考菲爾德馬場10戰5冠4亞，同程更是7戰5冠2亞從未失Q，卡士勝一籌，排外檔亦無礙進取。

精緻女姿爆發力強

S1-3：希斯家族向來在藍鑽石錦標成績彪炳，今年若再贏的話，則成為其中一位合夥練馬師威希斯加盟後首個藍鑽石勝仗。「精緻女姿」同主馬「朗朗上口」2017年曾勝此賽，「精緻女姿」10月在考菲爾德一出即勝爆發力強，上場預賽遲遲未能望空跑梗頸四，熱身味濃，今換麥利奧排10檔，可期望空後發先至。

占美新星底牌未揭

S1-4：「占美新星」考菲爾德馬場紀錄佳，以往4戰3勝，上仗出爭G1羅柏奇勒爵士錦標表現失望，以其10月在此馬場贏1400米姿態計，小休縮程絕對可以應付，底牌未揭，信馬漢雅部署可視這匹變速力強馬作首選。

常盈喜韋紀力合拍

S1-5：「常盈喜」上場於考菲爾德馬場同程力拚僅敗得第3，繼續負輕磅續配韋紀力人馬合拍，外檔起步若然及早找到遮擋，亦未必太蝕底，小休後近期復出狀態勇銳，有力食尾胡。