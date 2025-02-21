【論戰天下】青春永駐唔使靠估

周六晚上沙特盃賽馬日7場賽事，執筆時我正身處沙特安都拉茲馬場直擊，重頭戲2,000萬美元沙特盃，日本新泥王「青春永駐」決戰香港馬王「浪漫勇士」，兩駒連朝晨課狀態極為對辦，大戰一觸即發。

無限愛戀實力非凡

S2-1：「無限愛戀」出賽3戰全勝，去年尾以雌馬身份擊退一眾雄馬勝出全日本兩歲馬大賽實力非凡。日本賽駒向來在沙特打吡戰績甚佳，2檔起步出閘擺前走叫胡。

純酒勁度型格出眾

S2-2：美國育馬者盃短途大賽冠軍「純酒勁度」，連贏兩場攻陷泥地1200米大賽實力超群，今仗紆尊降貴跑二級賽，剛周三下午遊花園近望此駒果然型格出眾，身形紮實肌肉爆滿，不時打腳心火湧現，以其速度排外檔亦夠快切入。

氣度寬宏力爭連捷

S2-3：「氣度寬宏」前仗在多哈2200米一舉擊敗Wathnan Racing一對賽駒，包括級數較高的「小巧勁力」，今次強配莫艾誠可望將戰力提升，有力再下一城。

真命新帝成熟進步

S2-4：「真命新帝」去年在日本打吡跑第3名，亦遠征愛爾蘭冠軍錦標得季，返國後於日本盃不敵「勝局在望」取得平頭亞軍，愈來愈成熟進步。以其全兄「設計名師」亦是踏入4歲後表現光芒四射，預期「真命新帝」年內有望成為日本最強中長途馬之一，連日晨課所見淡定文靜，可以秤先。

百塔意城對手較弱

S2-5：「百塔意城」前年勝出阪神兩歲牝馬錦標，可惜櫻花賞及NHK一哩賽輸在走位發揮，年尾遠征澳洲跑金鷹錦標，莫雷拉排大外檔起步全程走外疊無段好睇。小休後遠征沙特並縮程，對手較弱且有內檔好位，李慕華騎3次2冠1亞，人馬亦合拍。

浪接浪長途合腳法

S2-6：岳伯仁在今個賽日只派「浪接浪」出戰，雖然去年12月來港跑香港瓶表現失望，但幕後仍讓其繼續服役或許對其仍有信心。本身是前英國聖烈治錦標冠軍，現時大長途可能更合腳法，倘這匹「真心呼喚」子嗣能交回水準在此組脫穎而出亦不奇。

青春永駐能跟能鬥

S2-7：日本派出4駒，論泥地戰績，去年獲得JRA特別賞的「青春永駐」4歲當打自可睇高一線。於日本出賽未逢敵手，上年攻下沙特打吡及阿聯酋打吡，兩場美國頂尖泥地大賽亦獲季軍，能跟能鬥跑法靈活，雖則14檔欠佳但總好過排最入1檔，場地有根據亦毋須靠估。

香港馬王「浪漫勇士」草地實力肯定是全場最高，泥地未跑過今場之後會有答案，但鬥心強悍且同樣跑法靈活，外祖父乃「街頭口號」，同母馬亦有贏膠沙地紀錄，紙上有泥地血統支持，3檔好位可攻可守，是「青春永駐」心腹大患。

特別密碼泥地出色

「特別密碼」賽前被沙特馬主收購，去年尾在卡洛貝格大賽排外檔飲恨得亞，再出即於烏拉圭G1補中，泥地實力強勁。美國代表「好精力」剛戰初到沙特阿拉伯即以G3國王盃試腳，結果輕取「求卓進」4個多馬位，場地已證明合適，級數亦不遜對手，有力一戰。