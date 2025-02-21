周日重頭戲之一香港金盃，由於「浪漫勇士」放棄衞冕，衝擊全球最高獎金沙特盃，今屆賽事就由6廐合共派出10駒角逐，當中除告東尼與呂健威外，其餘姚本輝、伍鵬志、蔡約翰及羅富全力爭金盃首勝，當中姚廐「遨遊氣泡」貴為上屆亞軍，挾新勝三冠大賽首關董事盃銳氣而臨，有力在此場的次關賽事坐正。

「遨遊氣泡」今季除復出首仗於沙田錦標跑第2之外，其後由麥道朗接手3戰未逢敗績，連勝香港一哩錦標與董事盃兩項G1後，已取代「金鎗六十」一哩王地位，但本身應付2000米能力，上季一再證明綽綽有餘，難得今次宿敵「浪漫勇士」遠征海外，相信姚本輝必然把握機會，炮製此駒成為香港金盃盟主，更重要期望麥道朗能夠如期自沙特趕至出戰，否則將會由周俊樂補上，肩負爭標使命。

另外，伍鵬志再度找來薛恩，夥拍「錶之銀河」參戰，而此駒季內於沙田錦標擊敗過「遨遊氣泡」，雖然是受讓6磅下贏馬，且直落3仗均被反先，上仗重由薛恩接手屈居亞軍，受制於偏慢步速後追不及，多少因形勢被動。既然上季於打吡大賽中，能克服14檔留至包尾只跑直路一段，縱使後上飲恨，已證明此程能力，且看今仗能否帶來突破？

蔡約翰安騁顯威力

羅富全雖有「越駿歡欣」與「知足常樂」兩駒列陣，但實力略為下風。反而值得一提，蔡約翰雖然G1榮譽無數，卻未曾贏過香港金盃，旗下「安騁」季內5戰雖以1800米表現最好，其餘3仗2000及2400米一再接近，相信神仙仍在仄試此駒長途真正威力，今次回配贏馬拍檔田泰安，絕對是奇兵一路。